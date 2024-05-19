«Ростов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Голенков, Роналдо.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Капленко, Бистрович, Ковалёв, Лисакович, Энрикес, Фернандес.

После 28 туров чемпионата России «Ростов» набрал 40 очков и занимает девятое место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.