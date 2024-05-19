Алип приблизился к титулу РПЛ после игры с клубом Адиева
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в матче 29-го тура чемпионата России — «Зенит» играл на выезде с «Ахматом», передают Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в матче 29-го тура чемпионата России — «Зенит» играл на выезде с «Ахматом», передают Vesti.kz.
Алип вышел в основном составе «Зенита» и отыграл полный матч. Матч завершился разгромной победой санкт-петербургской команды со счетом 5:1. Пента-трик в составе «Зенита» оформил колумбийский нападающий Матео Кассьера.
«Ахмат» под руководством тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева потерпел третье поражение с момента прихода 46-летнего специалиста. Грозненский клуб набрал 35 очков и располагается на десятом месте в РПЛ.
«Зенит» продолжает борьбу за чемпионство в России. На данный момент команда Сергея Семака идет на втором месте с 54 очками, выше находится «Динамо» с 56 очками. В заключительном туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом», игра пройдет 25 мая.
Алип в нынешнем сезоне РПЛ провел 24 матча. Казахстанец может завоевать третье чемпионство РПЛ в своей карьере.