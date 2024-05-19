Алип приблизился к титулу РПЛ после игры с клубом Адиева

Алип вышел в основном составе «Зенита» и отыграл полный матч. Матч завершился разгромной победой санкт-петербургской команды со счетом 5:1. Пента-трик в составе «Зенита» оформил колумбийский нападающий Матео Кассьера.

«Ахмат» под руководством тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева потерпел третье поражение с момента прихода 46-летнего специалиста. Грозненский клуб набрал 35 очков и располагается на десятом месте в РПЛ.

«Зенит» продолжает борьбу за чемпионство в России. На данный момент команда Сергея Семака идет на втором месте с 54 очками, выше находится «Динамо» с 56 очками. В заключительном туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом», игра пройдет 25 мая.