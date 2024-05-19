Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гавр
Марсель
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Нант
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Брест
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:00
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
20:00
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:00
Кадис
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:00
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Альмерия
Футбол. Зарубежный
20:00
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:00
Вильярреал
Реал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
14:15
Спартак
Рубин
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Ахмат
Зенит
16:30
Ростов
Балтика
14:15
Спартак
Рубин
12:00
Урал
Оренбург
18.05
Сочи
Краснодар
18.05
Локомотив
Факел
18.05
Динамо
Крылья Советов
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:03 (мск), источник: Vesti.kz

Алип приблизился к титулу РПЛ после игры с клубом Адиева

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в матче 29-го тура чемпионата России — «Зенит» играл на выезде с «Ахматом», передают Vesti.kz.

Ахмат
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Алип вышел в основном составе «Зенита» и отыграл полный матч. Матч завершился разгромной победой санкт-петербургской команды со счетом 5:1. Пента-трик в составе «Зенита» оформил колумбийский нападающий Матео Кассьера.

«Ахмат» под руководством тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева потерпел третье поражение с момента прихода 46-летнего специалиста. Грозненский клуб набрал 35 очков и располагается на десятом месте в РПЛ.

«Зенит» продолжает борьбу за чемпионство в России. На данный момент команда Сергея Семака идет на втором месте с 54 очками, выше находится «Динамо» с 56 очками. В заключительном туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом», игра пройдет 25 мая.

Алип в нынешнем сезоне РПЛ провел 24 матча. Казахстанец может завоевать третье чемпионство РПЛ в своей карьере.

Ахмат
1:5
Первый тайм: 1:3
Зенит
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь