Прощание «Спартака» с Джикией, «Зенит» в гонке за чемпионство. Итоги игрового дня РПЛ

Матч между «Спартаком» и казанским «Рубином» был обозначен как игра тура в РПЛ, встреча прошла на «Лукойл-Арене» в присутствии 17 877 зрителей. В субботу «Спартак» сообщил, что Джикия покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта, то есть игра с «Рубином» была последней домашней для футболиста. Джикия приехал на матч вместе с командой на клубном автобусе, болельщики поприветствовали его аплодисментами и скандированием фамилии. Футболист попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Рубином», это случилось в РПЛ впервые с 2 сентября 2023 года, тогда красно-белые на выезде уступили «Краснодару» (0:2).

Матч в большей степени не волновал болельщиков, все же основной повесткой было прощание с Джикией. Во время игры на табло появлялись специальные картинки с надписью «Спасибо, Георгий Джикия!» Тем не менее футболистов красно-белых это никак не отвлекало, на 20-й минуте Тео Бонгонда открыл счет в матче. Нападающий получил мяч на чужой половине поля, продвинулся к штрафной и отправил мяч в правый нижний угол. Почти таким же ударом ворота на 28-й минуте поразил полузащитник красно-белых Роман Зобнин, он отыграл в стенку с Даниилом Хлусевичем и попал точно в правый нижний угол.

Сразу после перерыва хороший момент вновь получил Бонгонда, но не смог переиграть вратаря «Рубина» Юрия Дюпина. Гости напомнили о себе на 60-й минуте, издали по воротам пробил Валентин Вада, но мяч отбил вратарь красно-белых Александр Максименко. Однако на 63-й минуте «Спартак» увеличил преимущество в счете: после подачи Данила Пруцева отличился Кристофер Мартинс. На 67-й минуте Джикия покинул поле, вместо него вышел защитник «Спартака» Павел Маслов. Футболисты красно-белых устроили Джикии торжественный коридор прямо на поле, так же поступили и игроки на скамейке запасных. Болельщики на стадионе скандировали фамилию Джикии и «капитан», на табло вновь появилась надпись «Спасибо, Георгий Джикия!» Футболист передал капитанскую повязку Зобнину, который исполнял роль капитана во время отсутствия Джикии на поле.

Однако матч на этом не закончился. Утром в воскресенье «Спартак» сообщил, что команду по окончании сезона в связи с истечением контракта также покинет нигерийский полузащитник Виктор Мозес. Он появился на поле на 76-й минуте, сменив Бонгонду. Ему также на табло было посвящено определенное сообщение с благодарностями. На 77-й минуте футболист «Рубина» Мирлинд Даку забил один мяч. Матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:1, Джикия был признан лучшим игроком встречи. После окончания матча футболист прошел круг почета перед болельщиками, поаплодировав им, также игроки «Спартака» покачали на руках Джикию и Мозеса. Позднее «Спартак» опубликовал видео ухода Джикии на замену. После игры футболист уделил время болельщикам. Его на стадионе встретили порядка сотни болельщиков, он раздавал автографы и фотографировался.

Прощание капитана Джикии 21 фотография 21 фотография 21 фотография

Джикии 30 лет, он перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. В составе московской команды игрок выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017). На счету Джикии 214 матчей за «Спартак», в которых он забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач. Защитник более 150 раз выводил команду с капитанской повязкой. Мозесу 33 года, он перешел в «Спартак» летом 2021 года. В составе красно-белых игрок провел 84 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Вместе со «Спартаком» футболист выиграл Кубок России в 2022 году.

Коллективное решение

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович отметил, что команда заслуженно одержала победу над «Рубином». «Единственное, чем я могу быть недовольным, это последними 15 минутами, когда соперник начал оказывать давление на нас, был момент, что нужно было успокаивать игру, но теряли мяч в простых ситуациях. Но в целом я доволен игрой», — сказал Слишкович на пресс-конференции. Также он призвал не переживать за будущее Джикии после ухода из «Спартака». «Это решение клуба. К сожалению, такие моменты грустные — это игрок, который был капитаном, выиграл много титулов со “Спартаком”, — сказал Слишкович. — К сожалению, он не первый и не последний игрок, который уйдет из команды, потому что клуб хочет перевернуть страницу. Мне как человеку жалко, но я не переживаю за будущее Георгия, он и в другой команде будет играть хорошо. Так что жизнь продолжается, мы еще увидимся много раз».

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что решение об уходе Джикии было коллективным. «Джикия — легенда не только “Спартака”, но и всего российского футбола, но иногда приходит момент, когда цикл нужно завершить, — сказал Амарал журналистам. — Мы очень благодарны Георгию, двери для него всегда открыты. Почему не предложили контракт на менее выгодных условиях? В жизни и в футболе есть циклы, которые заканчиваются, в этом нет ничего плохого. Поэтому решили сделать так».

Сам Джикия заявил, что денежный вопрос не стоял о продолжении карьеры в «Спартаке», просто от клуба не было предложения. «Сегодня было очень приятно слышать и видеть поддержку болельщиков, это дорогого стоит. Думал, что когда моя карьера в “Спартаке” закончится, чтобы это было именно так, для меня это было важно. Переговоры я ни с кем не вел. Что касается интереса из-за рубежа, возможно, он сейчас есть, возможно, и из Турции. Посмотрим спокойно, до последнего матча еще есть время, красиво закончим историю. В жизни все бывает, может, окажусь в клубе чемпионата России», — отметил Джикия.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241404&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также футболист рассказал, что чувствует себя самым счастливым человеком и будет с теплотой вспоминать время, проведенное в «Спартаке». «Я самый счастливый человек. Самый запоминающийся момент в “Спартаке”? Очень много, были игры Лиги чемпионов и Лиги Европы, был чемпионом страны. Много всего было, это надо садиться, разговаривать и с теплотой вспоминать, что я и буду делать. “Спартаку” только слова благодарности», — отметил он.

Перед этой игрой также болельщики обсуждали назначение нового главного тренера. В четверг пресс-служба «Спартака» сообщила, что с нового сезона команду возглавит серб Деян Станкович. Амарал объяснил назначение Станковича большим футбольным опытом. «Станкович должен будет строить игру с высоким прессингом, атакующий футбол и привить игрокам страсть и желание биться за эмблему клуба», — сказал Амарал. Пресс-служба «Спартака» сообщила, что Слишкович останется в тренерском штабе. Босниец рассказал, что еще не общался со Станковичем.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 29 матчах. «Рубин» с 41 очком располагается на восьмой позиции. В следующем, заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с «Оренбургом», казанская команда на своем поле сыграет с «Сочи». Все игры пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 29, 19.05.2024, 19:00 Ахмат 1 Зенит 5

«Зенит» все еще в гонке

В другом матче игрового дня «Зенит» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 5:1. В составе победителей пять мячей забил Матео Кассьерра (4-я, 9-я, 44-я, 47-я и 51-я минуты). Колумбийский футболист закрепился в списке лучших бомбардиров текущего сезона с 21 мячом, вторым идет нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, у которого 15 голов. У проигравших отличился Мохамед Конате (11).

Кассьерра стал первым игроком, которому покорилось это достижение в чемпионатах России в XXI веке. В 1994 году пять мячей в ворота владикавказского «Спартака» (6:0) забил нападающий «Камаза» Виктор Панченко, в 1998 году пять точных ударов сделал форвард «Ротора» Олег Веретенников в игре с «Шинником» (6:2). Четыре гола за встречу в истории чемпионатов России забили 13 раз, последний — в апреле 2023 года, когда бразильский нападающий Малком в составе «Зенита» помог команде одержать победу над «Крыльями Советов» (5:1). В советской истории пять голов в одном матче забивали шесть раз — Евгений Шелагин (1938 год), Илья Датунашвили (1966), Георгий Гавашели (1968), Николай Васильев (1979), Валерий Масалитин (1990) и Игорь Колыванов (1991).

Кассьерра стал вторым игроком «Зенита», забившим пять голов в официальном матче. Первым за петербургскую команду пять голов забил нападающий Александр Кержаков в матче 1/16 финала Кубка России против омского «Иртыша» (7:1). Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года, ранее он не забивал в составе сине-бело-голубых больше двух мячей за игру. Последний хет-трик форвард оформил за «Сочи» в заключительном матче РПЛ в сезоне-2021/22 против «Динамо» (5:1).

«Зенит» прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ. Команда набрала 54 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице, лидирует с 56 очками «Динамо», на третьей позиции располагается «Краснодар» (53). «Ахмат» с 35 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет с «Ростовом», «Ахмат» на выезде встретится с воронежским «Факелом».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 29, 19.05.2024, 12:00 Урал 3 Оренбург 3

Битва за выживание

Также в воскресенье екатеринбургский «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 3:3, калининградская «Балтика» уступила «Ростову» со счетом 1:2. Ростовчане занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 29 матчах. «Балтика» осталась на предпоследней, 15-й позиции с 26 очками. «Урал» и «Оренбург» благодаря ничьей гарантировали себе место выше зоны вылета по итогам сезона, обе команды имеют в активе по 30 очков, но «Урал» находится на 11-й позиции, а «Оренбург» — на 12-й.

По итогам тура «Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ, команда с 23 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. По итогам сезона команды, занявшие 13-е и 14-е места, проведут стыковые матчи с третьей и четвертой командами из Мелбет — Первой лиги за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата России.