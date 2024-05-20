Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.05
Гавр
Марсель
Футбол. Зарубежный
19.05
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19.05
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
19.05
Лорьян
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
19.05
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
19.05
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
19.05
Монако
Нант
Футбол. Зарубежный
19.05
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
19.05
Тулуза
Брест
Футбол. Зарубежный
19.05
Рома
Дженоа
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Зарубежный
19.05
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
19.05
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
19.05
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
19.05
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19.05
Кадис
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
19.05
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
19.05
Мальорка
Альмерия
Футбол. Зарубежный
19.05
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
19.05
Вильярреал
Реал
Футбол. Премьер-лига
19.05
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
19.05
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
19.05
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19.05
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19.05
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19.05
Бернли
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
19.05
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
19.05
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
19.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19.05
Лутон Таун
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
19.05
Манчестер Сити
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
19.05
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
19.05
Ростов
Балтика
Футбол. Зарубежный
19.05
Монца
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
19.05
Удинезе
Эмполи
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Ахмат
Зенит
19.05
Ростов
Балтика
19.05
Спартак
Рубин
19.05
Урал
Оренбург
18.05
Сочи
Краснодар
18.05
Локомотив
Факел
18.05
Динамо
Крылья Советов
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
03:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Время покажет, каким я был спартаковцем». Прощальное интервью Джикии

Капитан покидает «Спартак» после семи с половиной лет в клубе.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после прощального матча на стадионе в Тушине ответил на вопросы «СЭ».

Прощание капитана Джикии
21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Соболев может стать следующим капитаном»

— Кого ты видишь следующим капитаном «Спартака»?

— Очень много достойных ребят.

— Вице-капитан сейчас Зобнин.

— Да, Рома, безусловно. Но думаю, что с приходом нового тренера будет обновление капитанского совета. Посмотрим.

— Соболев способен быть вице-капитаном или капитаном? Хватает лидерский качеств?

— Да, у него всего хватает. Но что касается того, чтобы быть капитаном, то это будет не совсем справедливо по отношению к ребятам, которые есть в клубе. К таким, как Зобнин, Селихов, Максименко. Тем, кто в «Спартаке» уже долго. А то, что Соболь может, — факт.

— Что с ним было на этой неделе? Почему он пропускал кубковую игру в Калининграде?

— У него было недомогание. Если я не ошибаюсь, то за последний месяц он провел в старте только одну игру с «Динамо» и сделал гол плюс пас. Это просто статистика. Потом он выходил на замены по 10−15 минут.

— Обидно, что его не хватало в Калининграде, где не могли завершить.

— Я полностью согласен.

— Как ты воспринял поражение от «Балтики»?

— Очень обидно проигрывать. Плохо, что мы упустили трофей. Потому что при всем уважении к сезону уже было не спасти чемпионат. А выиграть Кубок и сыграть до чемпионата в матче за Суперкубок — это стало бы хорошей историей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне всего лишь 30 лет»

— Нет ощущения, что есть какая-то карма капитанов «Спартака», которые уходят без какого-то должного уважения к себе? Или ты всем доволен?

— Во-первых, я всем доволен. Во-вторых, мне никто ничего не должен и не обязан. А в-третьих, меня очень устроил момент прощания со мной, как это проходило. Мне было очень приятно. Если возвращаться к тому, как прощались с капитанами, это уже история, и я всех уважаю. Не могу рассуждать и не имею на это права, потому что я как минимум не был в раздевалках, когда происходили какие-то моменты. А то, что я уважительно отношусь к капитанам, ветеранам и прочее, — факт.

— Ты полтора года назад в интервью нам сказал, что мечтал завершить карьеру в «Спартаке». Еще веришь, что это случится?

— Я не хочу говорить сегодня никаких громких слов. В жизни все бывает. Время покажет, каким я был спартаковцем.

— Но твоя мечта разрушена или теплится надежда?

— Мне только 30 лет. Все может быть.

— Ты сказал, что, когда ушел Абаскаль, появилась надежда, что все будет иначе.

— Потому что это было уже почти два месяца назад. Много времени прошло и после этого момента, и многое изменилось с того времени.

— В отношениях между тобой и руководством?

— Нет, вообще если смотреть на игры, результаты. Был плохой момент в Кубке, но изменения произошли.

— Нет ощущения, что не будь такого яркого выступления Вадима Шпинева и того, что сказал ты на сборах…

— Я отвечал на вопросы, которые мне задавали. А что касается всего того, что было, это уже случилось, и сейчас возвращаться на полгода назад не хочется. Что касается сегодняшнего дня и того, что произойдет в будущем, готов ответить на любые вопросы, как это делал всегда. Надеюсь, что вы еще будете задавать мне вопросы, несмотря на то что я ухожу из «Спартака». Поэтому всем огромное спасибо.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Конечно же, я стал слабее за последний год»

Также Джикия ответил на вопросы журналистов в микст-зоне.

— Какой момент в «Спартаке» ты считаешь самым крутым?

— Тащите стулья, их очень много. Я брал чемпионат, Кубок России, межсезонные турниры. Было много великих и знаковых побед.

— Были ли у тебя предложения из иностранных клубов?

— Интерес из-за рубежа был, Турция тоже была. Может быть, [интерес] и сейчас есть. Посмотрим. Остался еще один матч с «Оренбургом», надо красиво закончить.

— Было бы интересно попробовать себя в Европе?

— Очень.

— Возможно ли возвращение в сборную?

— Если я не играю полгода, о какой сборной может идти речь? Мы с Карпиным в хороших отношениях. Если я буду играть, буду в тонусе, уверен, что звонок как минимум поступит. Я не закончил ни в сборной, ни в клубе.

— Зимой, когда у тебя были варианты, ты занял позицию, что никуда не уйдешь. Есть ощущение, что ты потерял полгода игровой практики?

— Для меня было важно сделать все возможное. Никакое предложение об аренде я не рассматривал. Остался верен клубу и сделал все от себя зависящее.

— Тебя не удивило, что клуб не сделал никакого предложения о продлении?

— Могу сказать только за себя. Если бы поступило хотя бы какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Это не финансовая история. Но, к сожалению, такого не произошло.

— Как ты сам себя оцениваешь: стал ли ты слабее за этот год?

— Сто процентов стал. Тут очень важно объективно оценивать себя. Когда ты долгое время не играешь, понятно, что теряешь амбиции, практику и тонус. Конечно же, я стал слабее. Это факт, но ничего страшного, есть время заняться собой и начать новую главу в жизни.

— Вадим Шпинев сказал про переговоры с московской командой. Это правда?

— Я готовился к игре. Не разговаривали с Вадимом. Но вечером обязательно созвонимся. Если есть что-то новое, он мне сообщит.

— Планируется ли прощальное мероприятие среди игроков? Поедешь ли ты на матч в Оренбург?

— Не могу знать, потому что завтра восстановительная тренировка, а также собрание, где мы обсудим. Думаю, что с командой буду.

Артем Калинин

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Шесть плюсов и два минуса нового тренера «Спартака»
Биография Деяна Станковича: стал легендой в Италии и возглавил «Спартак»
Еще одна сенсация на ЧМ! Австрия не дожала Канаду
РПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку сезона
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь