РФС рассмотрит зажжение петарды болельщиками «Зенита» на матче против ЦСКА

«По кубковому матчу “Зенит” — ЦСКА рассмотрим зажжение петарды болельщиками “Зенита” перед началом встречи, — сказал Григорьянц. — По матчам чемпионата рассмотрим массовое скандирование болельщиками “Динамо” оскорбительных выражений в адрес “Зенита”. По матчу “Урал” — “Оренбург” рассмотрим массовое выбегание тренерского штаба и персонала “Урала” за пределы технической зоны, задержку выхода команды на второй тайм на две минуты. В матче “Ахмат” — Зенит» рассмотрим неоднократное массовое скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес «Зенита» и попадание бутылки в техническую зону «Зенита», которая попала в Дмитрия Васильева«».