РФС рассмотрит зажжение петарды болельщиками «Зенита» на матче против ЦСКА
Заседание КДК РФС пройдет 23 мая.
Заседание КДК РФС пройдет 23 мая.
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с использованием болельщиками петербургского «Зенита» пиротехники перед началом финального матча «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
«Зенит» дома 15 мая обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 — по пенальти) и вышел в суперфинал кубка страны.
«По кубковому матчу “Зенит” — ЦСКА рассмотрим зажжение петарды болельщиками “Зенита” перед началом встречи, — сказал Григорьянц. — По матчам чемпионата рассмотрим массовое скандирование болельщиками “Динамо” оскорбительных выражений в адрес “Зенита”. По матчу “Урал” — “Оренбург” рассмотрим массовое выбегание тренерского штаба и персонала “Урала” за пределы технической зоны, задержку выхода команды на второй тайм на две минуты. В матче “Ахмат” — Зенит» рассмотрим неоднократное массовое скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес «Зенита» и попадание бутылки в техническую зону «Зенита», которая попала в Дмитрия Васильева«».
Заседание КДК РФС пройдет 23 мая.