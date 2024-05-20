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14:31 (мск), источник: ТАСС

Мацуев рассказал, с чем у него ассоциируются уходящие из «Спартака» Джикия и Мозес

На выходных «Спартак» объявил, что Мозес и Джикия покинут клуб в конце сезона.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Виктор Мозес ассоциируется с такими понятиями, как игра и комбинация, а защитник красно-белых Георгий Джикия запомнится как личность. Такое мнение ТАСС высказал болельщик красно-белых, пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

На выходных «Спартак» объявил, что Мозес и Джикия покинут клуб в конце сезона. В последнем туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые 25 мая на выезде сыграют с «Оренбургом».

«Спасибо Мозесу, который ассоциируется у меня со словами “игра”, “комбинация”, “личность”. Жалко, что все когда-либо заканчивается, — сказал Мацуев. — В определенный период Мозес дарил нам футбол очень высокого класса, потому что по игроцким качествам это топ-футболист, который вместе с Квинси Промесом был одним из лучших».

«Да, потом может это качество куда-то ушло — то ли мотивация была потеряна, то ли что-то еще. Но мы, болельщики, всегда помним какие-то позитивные вещи, которые остаются у нас в душе», — добавил он.

Джикия является огромной личностью, отметил Мацуев. «Это человек, который вел команду, заводил ее и привнес не только в защиту “Спартака”, но и в весь коллектив ту атмосферу, которая помогла сплотиться в самый сложный момент», — сказал Мацуев.

В составе московской команды Джикия выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017), на его счету 215 матчей за «Спартак», в которых он забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач. Защитник более 150 раз выводил команду с капитанской повязкой, по ходу карьеры футболист также выступал за «Спартак-Нальчик», «Химик» из Дзержинска и московский «Локомотив-2». Мозес перешел в «Спартак» три года назад: в составе красно-белых игрок провел 84 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Вместе со «Спартаком» футболист выиграл Кубок России в 2022 году.

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