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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

Алип и компания снесли команду Адиева. Как теперь «Зениту» вырвать чемпионство в последнем туре?

В субботу, 25 мая, состоятся матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). Казахстанский защитник Нуралы Алип все еще имеет возможность стать чемпионом страны с «Зенитом» в третий раз подряд. Но не все зависит от питерцев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о раскладах на последний тур.

Зенит
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Субботний вечер обещает быть очень интересным, ведь на чемпионство фактически претендуют три коллектива, два из которых сыграют в очной встрече. Лидерство за тур до окончания сезона удерживает московское «Динамо» (56), а следом идут «Зенит» (54) и «Краснодар» (53).

Теперь, в субботу, в 18:30 по казахстанскому времени, начнутся все восемь матчей последнего тура. «Зенит» на своем поле примет «Ростов», который идет на шестом месте с 43 очками. А вот «Краснодар» на своем стадионе сыграет с «Динамо».

«Зенит» прервал пятиматчевую победную серию грозненского «Ахмата» под руководством Магомеда Адиева, заметно помяв соперников со счетом 5:1 в гостях. Причем все пять мячей у победителей забил один игрок — лучший бомбардир РПЛ 2023/24 Матео Кассьерра.

Теперь команду Сергея Семака ждет противостояние с «Ростовом» Валерия Карпина, который в 29-м туре разобрался с «Балтикой» (2:1). Выходит, что клуб Алипа в предпоследнем туре встретился с командой главного тренера сборной Казахстана, а в последнем туре сойдется с подопечными главного тренера сборной России.

Да, «Ростов» не проиграл в четырех из последних шести матчей против «Зенита», но на этот раз все говорит за действующих чемпионов страны. Как никак, у «Зенита» запредельная мотивация вырвать чемпионство из рук «Динамо», а «Ростов» никаких целей уже не преследует.

Итак, что нужно сделать «Зениту» Алипа для чемпионства? Достаточно обыграть «Ростов» и дождаться любой осечки «Динамо», будь то поражение или ничья. Даже при втором варианте, когда у команд будет равное количество баллов, «Зенит» окажется выше из-за лучшей разницы голов. «Динамо» для чемпионства нужно просто обыграть «Краснодар» на выезде. Тогда исходы параллельных матчей волновать москвичей не будут. Возможен успех и в случае ничьей. Но тогда нужно, чтобы и «Зенит» не справился с «Ростовом», что маловероятно.

Меньше шансов на успех у «Краснодара», но они есть. Во-первых, быкам нужно обязательно побеждать «Динамо». Во-вторых, ждать, что «Зенит» не выиграет у «Ростова». При таких раскладах у «Краснодара» и «Динамо» будет по 56 очков, но по разнице быки будут обходить столичных. А у «Зенита» будет либо 55 очков (в случае ничьей), либо 54 (если проиграют «Ростову»).

На самом деле для «Зенита» это комфортная ситуация. У них не столь сложный соперник, который просто доигрывает сезон. А вот «Динамо» и «Краснодар» заряжены на успех, и обе команды будут биться на каждом участке поля. Обыграть в гостях «Краснодар» достаточно нелегко, поэтому «Динамо» ждет настоящая проверка.

Напомним, что Алип также претендует на победу в Кубке России. 2 июня «Зенит» сыграет в финале с «Балтикой». За два с половиной года в составе «Зенита» казахстанский защитник выиграл два чемпионства РПЛ и завоевал два Суперкубка России.

В текущем сезоне Алип провел 35 матчей за питерцев во всех турнирах, в которых заработал пять предупреждений.

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