Михаил Кержаков объяснил уход Юрия Лодыгина из «Зенита» | Источник: Чемпионат.com

«Процитирую того же Юру, который в интервью уже после карьеры в “Зените” сказал, что он очень быстро взлетел и, возможно, это главная причина дальнейшего спада. Мне кажется, это и было главной причиной, наблюдая со стороны.

Он очень импульсивный, помню период, когда (Лодыгин) стал допускать ошибки, поставили меня, и, кажется, ему нужно было в этот момент успокоиться, посмотреть на этот отрезок карьеры и проанализировать. Но он из-за своего импульсивного характера хотел быстрее вернуться и доказать, выдать сумасшедший матч. Это иногда бывает губительно для вратаря«, — сказал Михаил Кержаков в выпуске YouTube-канала “Зенита”.

Юрий Лодыгин перешёл в «Зенит» летом 2013 года. Голкипер покинул петербургский клуб спустя шесть лет, перейдя затем в турецкий «Газишехир». Ныне 33-летний Лодыгин выступает за «Панатинаикос» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне Лодыгин провёл за греческий клуб 18 матчей, в которых пропустил 15 мячей и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.