29-й тур сезона-2023/2024 стал самым результативным за всю историю РПЛ

В 29-м туре команды забили в восьми матчах в общей сумме 39 голов. Это абсолютный рекорд за всю историю Российской Премьер-Лиги. Так, в минувшем туре ЦСКА разгромил «Пари НН» — 6:2, «Зенит» одержал разгромную победу над «Ахматом» — 5:1, московское «Динамо» с разницей в три мяча выиграло у «Крыльев Советов» — 4:1, а «Урал» и «Оренбург» выдали сверхрезультативную ничью — 3:3.