30-й тур РПЛ будет великим. Все расклады в борьбе за чемпионство, вылет и места в середине

РПЛ, расклады на первое место и прямой вылет в ФНЛ: что нужно Динамо, Зениту, Краснодару, Балтике, Факелу, таблица | Источник: Чемпионат.com

Мы уже ждём субботу. Все матчи тура начнутся в одно время (16.30 мск), а как будет выглядеть первая тройка и последняя четвёрка команд в РПЛ, до сих пор непонятно. Да и вообще, известны места только двух команд. Давайте разбираться, кому и что нужно.

Борьба за золото

Фаворит тут, конечно, «Динамо». Команде Лички достаточно сыграть вничью — и взять трофей. Правда, играть придётся с «Краснодаром» на выезде, да ещё и после долгой дороги — задача не из лёгких. Что касается мотивации «Краснодара», то клуб Галицкого тоже может взять золото: надо обыгрывать «Динамо» и надеяться, что «Ростов» в Санкт-Петербурге не обыграет «Ростов».

Переходим к «Зениту». Для победы в чемпионате команде Семака нужна победа над «Ростовом» дома и поражение «Динамо». Не самый фантастический сценарий, учитывая мотивацию «Краснодара» и его же домашний стадион.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="af443090-622d-5351-a2bb-482e111b84c2" data-prerendered><noscript><section><h2>Занимаетесь ли вы бегом</h2><p>12 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/af443090-622d-5351-a2bb-482e111b84c2"><fieldset><legend>Занимаетесь ли вы бегом?</legend><label><input type="radio" name="8545" value="32072"/>Да, регулярно</label><br/><label><input type="radio" name="8545" value="32073"/>Да, иногда</label><br/><label><input type="radio" name="8545" value="32074"/>Нет</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1716196544069/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Борьба за четвёртое-пятое место

Тут только «Спартак» и «Локомотив». Если «Локо» потеряет очки с «Балтикой» в гостях, а «Спартак» выиграет, то четвёртой будет команда Слишковича. При равенстве очков (поражение «Локо» и ничья «Спартака» с «Оренбургом») — четвёртым будет «Спартак». Ну, а любая победа «Локо» гарантирует клубу четвёртое место.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Зенит - Ростов -

Борьба за 6−10-е места

Тут тоже есть интрига. ЦСКА (играть дома с «Уралом») и «Ростов» (в гостях с «Зенитом») поспорят за шестое место. Если ЦСКА не проиграет, а «Ростов» не выиграет, шестым останется ЦСКА.

Шансы обогнать «Ростов» есть у «Рубина». Для этого надо обыграть немотивированный «Сочи» и дождаться поражения «Ростова» в Санкт-Петербурге. И да, «Крылья» тоже могут обогнать «Ростов» — если обыграют Нижний дома, а команда Карпина проиграет «Зениту».

10-м сезон точно закончит «Ахмат».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Балтика - Локомотив -

Борьба за сохранение места в РПЛ

Вот тут жарко! Вылетел пока только «Сочи», напрямую покинуть РПЛ могут ещё три команды: «Балтика» (26 очков), «Пари НН» (29 очков) и «Факел» (29 очков).

Давайте разбираться, что нужно «Балтике», чтобы спастись — ведь именно команда Игнашевича идёт сейчас на 15-м месте. Во-первых, необходима победа над «Локомотивом» — если её не будет, то разговаривать дальше смысла нет. Во-вторых, уже после победы над «Локо» надо надеяться на победу «Ахмата» в гостях в игре с «Факелом» или же на победу «Крыльев» над «Пари НН» дома. В случае равенства очков и с «Факелом», и с «Пари» «Балтика» точно спасётся — есть преимущество по личным встречам. Ну, а «Факел» будет выше «Нижнего».

По стыкам: здесь, кроме «Пари» и «Факела», могут оказаться «Урал» и «Оренбург». Если они сыграют хуже «Пари» или «Факела» соответственно. Давайте зафиксируем календарь:

«Балтика» — «Локомотив»;

«Крылья Советов» — «Пари НН»;

ЦСКА — «Урал»;

«Факел» — «Ахмат».

Как видите, интриг ещё предостаточно. С этим сезоном РПЛ нам очень повезло.