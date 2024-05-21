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20:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС перенес рассмотрение дела пошутившего про «денежки на карту» Безрукова

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит слова футболиста казанского «Рубина» Руслана Безрукова «про денежки на карту» на следующем заседании, сообщил председатель комитета Андрей Стукалов,

Рубин
Зенит
РФС перенес рассмотрение дела пошутившего про «денежки на карту» Безрукова | Источник: Спорт РИА Новости

В конце апреля после матча «Зенит» — «Рубин» (0:2) в Санкт-Петербурге Безруков во флеш-интервью пошутил, что казанцы ждут от идущего вторым «Краснодара» «денежки на карту». Позднее на футболиста обрушились с критикой многие медийные персоны. Заседание комитета по этике РФС, на котором должны были быть рассмотрены высказывания Безрукова, было назначено на вторник, 21 мая.

«Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока. Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании. Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведем заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело», — цитирует Стукалова сайт РФС.

Во вторник депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков выступил с обращением на имя генерального прокурора Игоря Краснова. В письме парламентария, которое есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что «высказывание имеет достаточные признаки коррупционной составляющей и является основанием для проведения самого тщательного расследования в рамках прокурорского надзора».

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