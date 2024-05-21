РФС перенес рассмотрение дела пошутившего про «денежки на карту» Безрукова | Источник: Спорт РИА Новости

В конце апреля после матча «Зенит» — «Рубин» (0:2) в Санкт-Петербурге Безруков во флеш-интервью пошутил, что казанцы ждут от идущего вторым «Краснодара» «денежки на карту». Позднее на футболиста обрушились с критикой многие медийные персоны. Заседание комитета по этике РФС, на котором должны были быть рассмотрены высказывания Безрукова, было назначено на вторник, 21 мая.

«Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока. Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании. Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведем заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело», — цитирует Стукалова сайт РФС.