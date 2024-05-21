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21:35 (мск), источник: Vesti.kz

Адиев сделал заявление о своем будущем в «Ахмате»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, который возглавляет также «Ахмат», рассказал, когда прояснится его будущее в грозненском клубе, передает Vesti.kz.

Казахстан
АхматПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ахмат"

Соглашение, которое было заключено в апреле, истекает 1 июня.

«28 мая я уже буду в Казахстане, приступлю к своим прямым обязанностям в сборной. Думаю, точно станет ясно после двух товарищеских игр», — заявил Адиев в интервью «Матч ТВ».

46-летний специалист возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт до конца сезона. Грозненцы с 35 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Параллельно Адиев возглавляет сборную Казахстана.

Отметим, что сборная Казахстана проведет два товарищеских матча. 7 июня она сыграет против сборной Армении и 11 июня померится силами со сборной Азербайджана.

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