Адиев сделал заявление о своем будущем в «Ахмате»
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, который возглавляет также «Ахмат», рассказал, когда прояснится его будущее в грозненском клубе, передает Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, который возглавляет также «Ахмат», рассказал, когда прояснится его будущее в грозненском клубе, передает Vesti.kz.
Соглашение, которое было заключено в апреле, истекает 1 июня.
«28 мая я уже буду в Казахстане, приступлю к своим прямым обязанностям в сборной. Думаю, точно станет ясно после двух товарищеских игр», — заявил Адиев в интервью «Матч ТВ».
46-летний специалист возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт до конца сезона. Грозненцы с 35 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Параллельно Адиев возглавляет сборную Казахстана.
Отметим, что сборная Казахстана проведет два товарищеских матча. 7 июня она сыграет против сборной Армении и 11 июня померится силами со сборной Азербайджана.