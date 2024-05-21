Адиев сделал заявление о своем будущем в «Ахмате»

Соглашение, которое было заключено в апреле, истекает 1 июня.

«28 мая я уже буду в Казахстане, приступлю к своим прямым обязанностям в сборной. Думаю, точно станет ясно после двух товарищеских игр», — заявил Адиев в интервью «Матч ТВ».

46-летний специалист возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт до конца сезона. Грозненцы с 35 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Параллельно Адиев возглавляет сборную Казахстана.