Александр Мостовой планирует пройти стажировку в московском клубе в следующем сезоне

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой планирует пройти стажировку в одном из московских футбольных клубов в новом сезоне. Об этом Мостовой рассказал ТАСС.

Мостовой начал обучение в академии Российского футбольного союза (РФС) в мае 2023 года.

«У нас учеба завершается в сентябре-октябре этого года, — сказал Мостовой. — Пока что идет в плановом режиме, встречаемся, как всегда, в ближайшее время будет в июне продолжение. Я пока не определился, в каком клубе буду проходить стажировку, информацию тоже не запрашивал. Я думаю, что непринципиально где, главное — побыть, посмотреть. Я думаю, что, когда начнется новый сезон, пройду стажировку. Рассматриваю Москву, чтобы не уезжать далеко, или где-то рядом. Хотелось бы в РПЛ, конечно».

«Сейчас в “Спартак” назначили Деяна Стаковича. Сейчас бы в клуб с удовольствием пришел бы на стажировку и посмотрел, потому что человек играл на высоком уровне. Но с клубами не общался, думаю, что не составит труда, позвонил, спросил, если да, то приду. Безусловно, и академия РФС окажет содействие, они помогают в этом плане», — добавил Мостовой.