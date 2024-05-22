Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Байер
Футбол. Первая лига
20.05
Торпедо
Шинник
Футбол. Зарубежный
20.05
Салернитана
Верона
Футбол. Премьер-лига
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20.05
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23.05
Кальяри
Фиорентина
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
19.05
Ахмат
Зенит
19.05
Ростов
Балтика
19.05
Спартак
Рубин
19.05
Урал
Оренбург
18.05
Сочи
Краснодар
18.05
Локомотив
Факел
18.05
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:53 (мск), источник: ТАСС

Александр Мостовой планирует пройти стажировку в московском клубе в следующем сезоне

Бывший футболист начал обучение в академии Российского футбольного союза в мае 2023 года.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой планирует пройти стажировку в одном из московских футбольных клубов в новом сезоне. Об этом Мостовой рассказал ТАСС.

Мостовой начал обучение в академии Российского футбольного союза (РФС) в мае 2023 года.

«У нас учеба завершается в сентябре-октябре этого года, — сказал Мостовой. — Пока что идет в плановом режиме, встречаемся, как всегда, в ближайшее время будет в июне продолжение. Я пока не определился, в каком клубе буду проходить стажировку, информацию тоже не запрашивал. Я думаю, что непринципиально где, главное — побыть, посмотреть. Я думаю, что, когда начнется новый сезон, пройду стажировку. Рассматриваю Москву, чтобы не уезжать далеко, или где-то рядом. Хотелось бы в РПЛ, конечно».

«Сейчас в “Спартак” назначили Деяна Стаковича. Сейчас бы в клуб с удовольствием пришел бы на стажировку и посмотрел, потому что человек играл на высоком уровне. Но с клубами не общался, думаю, что не составит труда, позвонил, спросил, если да, то приду. Безусловно, и академия РФС окажет содействие, они помогают в этом плане», — добавил Мостовой.

Мостовому 55 лет. В разные годы Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил десять голов. Он является чемпионов Европы до 23 лет в составе сборной СССР.

Читайте также от «ТАСС»
Брылин: отстранение игроков из-за обвинения в изнасиловании нанесло команде огромный урон
Тарасова: у нас есть люди, которые получают зарплату, посмотрим, как они будут сражаться за эту ситуацию
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с "Тулузой"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь