Александр Мостовой планирует пройти стажировку в московском клубе в следующем сезоне
Бывший футболист начал обучение в академии Российского футбольного союза в мае 2023 года.
Бывший футболист начал обучение в академии Российского футбольного союза в мае 2023 года.
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой планирует пройти стажировку в одном из московских футбольных клубов в новом сезоне. Об этом Мостовой рассказал ТАСС.
Мостовой начал обучение в академии Российского футбольного союза (РФС) в мае 2023 года.
«У нас учеба завершается в сентябре-октябре этого года, — сказал Мостовой. — Пока что идет в плановом режиме, встречаемся, как всегда, в ближайшее время будет в июне продолжение. Я пока не определился, в каком клубе буду проходить стажировку, информацию тоже не запрашивал. Я думаю, что непринципиально где, главное — побыть, посмотреть. Я думаю, что, когда начнется новый сезон, пройду стажировку. Рассматриваю Москву, чтобы не уезжать далеко, или где-то рядом. Хотелось бы в РПЛ, конечно».
«Сейчас в “Спартак” назначили Деяна Стаковича. Сейчас бы в клуб с удовольствием пришел бы на стажировку и посмотрел, потому что человек играл на высоком уровне. Но с клубами не общался, думаю, что не составит труда, позвонил, спросил, если да, то приду. Безусловно, и академия РФС окажет содействие, они помогают в этом плане», — добавил Мостовой.
Мостовому 55 лет. В разные годы Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил десять голов. Он является чемпионов Европы до 23 лет в составе сборной СССР.