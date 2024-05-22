Генич: у меня предчувствие, что «Динамо» не выиграет в Краснодаре

— Да, и у меня такое же предчувствие, применительно к матчу в Краснодаре. Те, кто смотрели, наверное, согласятся, что счёт 4:1 не совсем по игре. «Динамо» реализовало практически всё, что было, плюс вот эти стандарты и такой момент личности в истории… Бальбуэна, который вообще ни одного результативного действия не имел, как бомбардир, и тут сразу два забивает. Но потом ошибка Ломаева, потом в итоге там Нгамалё на 90-й плюс, — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.