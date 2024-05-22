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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Генич: у меня предчувствие, что «Динамо» не выиграет в Краснодаре

Известный российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Динамо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Генич: у меня предчувствие, что «Динамо» не выиграет в Краснодаре | Источник: Чемпионат.com

— Костя, ты комментировал «Динамо» — «Крылья». Мы с тобой общались перед матчем. Ты говорил, у тебя был предчувствие, что «Динамо» не выиграет.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 30, 25.05.2024, 16:30

Краснодар-Динамо-

— Да, и у меня такое же предчувствие, применительно к матчу в Краснодаре. Те, кто смотрели, наверное, согласятся, что счёт 4:1 не совсем по игре. «Динамо» реализовало практически всё, что было, плюс вот эти стандарты и такой момент личности в истории… Бальбуэна, который вообще ни одного результативного действия не имел, как бомбардир, и тут сразу два забивает. Но потом ошибка Ломаева, потом в итоге там Нгамалё на 90-й плюс, — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.

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