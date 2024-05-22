Генич — о чемпионской гонке в РПЛ: самый настоящий абсурд, что это за чемпионат?

«Даже выигрывая за четыре тура [до конца] в прошлом сезоне, “Зенит” показывал, что есть чемпионская команда, есть стабильность. А то, что происходит в этом сезоне, это абсурд. Самый настоящий абсурд, когда “Краснодар” в первую часть сезона везёт “Зениту” семь-восемь очков, 10 очков “Динамо”. Потом на большую паузу зимнюю они уходят: “Краснодар” два очка проигрывает “Зениту”, “Динамо” уступает. В 24-м туре у “Зенита” девятиочковый отрыв от “Динамо” и четырёхочковый от “Краснодара”, а к последнему туру они приходят: 56, 54, 53.



Ну, как бы и “Динамо” в лидерах. Ну это что за чемпионат? Ну что это такое? Ну, кому-то это, может быть, нравится, когда мы сидим, смотрим эту сумасшедшую развязку там с голами Нгамалё на последних минутах в Калининграде и Сочи. Эмоционально это круто, но это не говорит о том, что уровень чемпионата высокий», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.