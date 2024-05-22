Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Байер
Футбол. Первая лига
20.05
Торпедо
Шинник
Футбол. Зарубежный
20.05
Салернитана
Верона
Футбол. Премьер-лига
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20.05
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23.05
Кальяри
Фиорентина
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
19.05
Ахмат
Зенит
19.05
Ростов
Балтика
19.05
Спартак
Рубин
19.05
Урал
Оренбург
18.05
Сочи
Краснодар
18.05
Локомотив
Факел
18.05
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Генич — о чемпионской гонке в РПЛ: самый настоящий абсурд, что это за чемпионат?

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

Зенит
Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Даже выигрывая за четыре тура [до конца] в прошлом сезоне, “Зенит” показывал, что есть чемпионская команда, есть стабильность. А то, что происходит в этом сезоне, это абсурд. Самый настоящий абсурд, когда “Краснодар” в первую часть сезона везёт “Зениту” семь-восемь очков, 10 очков “Динамо”. Потом на большую паузу зимнюю они уходят: “Краснодар” два очка проигрывает “Зениту”, “Динамо” уступает. В 24-м туре у “Зенита” девятиочковый отрыв от “Динамо” и четырёхочковый от “Краснодара”, а к последнему туру они приходят: 56, 54, 53.

Ну, как бы и “Динамо” в лидерах. Ну это что за чемпионат? Ну что это такое? Ну, кому-то это, может быть, нравится, когда мы сидим, смотрим эту сумасшедшую развязку там с голами Нгамалё на последних минутах в Калининграде и Сочи. Эмоционально это круто, но это не говорит о том, что уровень чемпионата высокий», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира
Задорова ненавидят дома. Но прямо сейчас он — лучший русский защитник
«Буду искать приют для бездомных». Что с карьерой первой казахстанки в UFC
«Платить, суетящаяся крыса». Макгрегор снова оскорбил Хабиба
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь