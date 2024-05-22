Семак: «Краснодар» или «Динамо»? Какая разница? Нам надо самим побеждать

«Нам нужно решать свои вопросы. Какая разница, за кого болеть в другой игре? Самое главное — самим побеждать. В остальном — как сложится, так сложится. Понятно, что нужна победа “Краснодара”. Но не надо будет ни за кем следить, если мы сами не сможем выиграть. Поэтому в первую очередь необходима своя победа», — приводит слова Семака «РБ Спорт».