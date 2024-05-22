«Краснодар» и «ПСЖ» приближаются к соглашению по трансферу Сафонова за € 20 млн | Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны вступили в переговоры несколько недель назад. За последние дни стороны приблизились к трансферу, но ещё ничего не согласовано», — добавил источник «Чемпионата».

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.