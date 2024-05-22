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19:45 (мск), источник: Газета.Ру

Семак назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что у московского «Динамо» самые высокие шансы на победу в Российской премьер-лиге, передает «РБ Спорт».

Зенит
Краснодар
Динамо
Семак назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ | Источник: Газета.Ру

«Естественно, самые высокие шансы — у “Динамо”. Ему достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом. У нас и “Краснодара” шансы тоже есть. Но какие и насколько они большие, сложно сказать», — сказал Семак.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьей месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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