Ринат Дасаев: какой смысл Сафонову ехать в «ПСЖ» и играть на вторых ролях?

«Я не могу сказать, правильное или неправильное решение Сафонову переходить в “ПСЖ”. Ему только решать. Я откуда знаю, перерос ли Сафонов РПЛ или нет? Он настолько старый, что можно сказать, что он перерос российский чемпионат? Если он уверен, что выдержит конкуренцию в “ПСЖ”, то пожалуйста — пусть едет. Но смысл ему ехать туда на вторых ролях?», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.