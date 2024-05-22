«Краснодар» может выкупить Латышонка за 10 млн рублей, если «Балтика» вылетит из РПЛ

Сообщается, что «Краснодар» имеет право выкупить Латышонка за 10 млн рублей, если «Балтика» вылетит в Первую лигу. Если же калининградская команда останется в РПЛ, то сумма возрастёт до 30 млн рублей. Однако эта опция не работает автоматически. Она действует только по желанию игрока. Отмечается, что на Евгения также претендуют «Зенит» и ЦСКА.