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16:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Юран: я оставил «Пари НН» на 11-м месте, а сейчас команда уже не на 11-м

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о проблемах нижегородцев.

Пари Нижний Новгород
Сергей Юран: я оставил «Пари НН» на 11-м месте, а сейчас команда уже не на 11-м | Источник: Чемпионат.com

«Я отдохнул, потому что весна была тяжёлой психологически. Не было возможности брать футболистов, которые чего-то стоят. Приходилось в ручном режиме брать бесплатно. Поэтому было тяжело находиться постоянно в напряжении. Ты понимаешь, что это РПЛ и непросто скомплектовать команду, но это получилось сделать до зимней паузы.

Что было потом — это уже не ко мне вопрос. Я объяснял, что нам нужно усилиться, потому что все команды в нижней части таблицы усиливаются. На это нужно было реагировать. В любом случае после домашней игры с “Динамо” я сказал, что оставлю команду и постараюсь зацепиться за 10-е место. Было принято решение, поэтому оставил команду на 11-м месте. Сейчас команда уже не на 11-м месте», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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