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17:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Канчельскис: Сафонову надо быстрее собирать чемодан и ехать в «ПСЖ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о потенциальном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Краснодар
ПСЖ
Андрей Канчельскис: Сафонову надо быстрее собирать чемодан и ехать в «ПСЖ» | Источник: Чемпионат.com

«Сафонову сейчас надо быстрее собирать вещи и ехать в “ПСЖ”. Если парижане правда хотят Матвея, значит, они видят возможность для его конкуренции. Например, в “Реале” играет Лунин. Почему тогда Сафонов не может играть во Франции?

К тому же “ПСЖ” участвует в большем количестве турниров, чем “Краснодар”, так что игровая практика у Матвея будет. Какие тут могут быть раздумья? Такой шанс даётся раз в жизни. Если перейдёт, то всё будет зависеть от него, поэтому желаю ему удачи», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «Пари Сен-Жермен» приближаются к согласованию трансфера Матвея Сафонова за € 20 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в десяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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