Бубнов ответил, является ли уход Джикии потерей для «Спартака»

«Потеря ли для “Спартака”? Они настолько уже долго играют без него, что, наверное, так говорить нельзя. Бабич и как защитник сильнее, и с капитанской повязкой тоже выходит. Чернов помоложе, в расширенный состав сборной попал. У Дуарте контракт действующий, он бы всё равно остался. Защитников хватает, по большому счёту замена есть, и сейчас это не потеря для команды. Если найдут ещё одного игрока уровня Бабича, то снимут все вопросы по обороне», — приводит слова Бубнова Sportbox.