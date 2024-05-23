Бубнов ответил, является ли уход Джикии потерей для «Спартака»
Бывший футболист Александр Бубнов высказался об уходе защитника Георгия Джикии из московского «Спартака».
Спартак
Бывший футболист Александр Бубнов высказался об уходе защитника Георгия Джикии из московского «Спартака».
Ранее клуб сообщил, что Джикия покинет красно-белых после завершения контракта. 30-летний Георгий Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.
«Потеря ли для “Спартака”? Они настолько уже долго играют без него, что, наверное, так говорить нельзя. Бабич и как защитник сильнее, и с капитанской повязкой тоже выходит. Чернов помоложе, в расширенный состав сборной попал. У Дуарте контракт действующий, он бы всё равно остался. Защитников хватает, по большому счёту замена есть, и сейчас это не потеря для команды. Если найдут ещё одного игрока уровня Бабича, то снимут все вопросы по обороне», — приводит слова Бубнова Sportbox.