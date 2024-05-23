Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на скандальное интервью Понтуса Вернблума

«Это интервью я не читал, но могу сказать, что он не проявлял недовольства своим нахождением в Москве. Сколько я его знаю, он очень хороший футболист и парень. Мне кажется, в этой ситуации его слова не очень хорошо перевели. Пока он находился в команде, я ни в один из дней не замечал, что он недоволен. Я знаю только его хорошее мнение о российском футболе и о команде», — приводит слова Тошича «РИА Новости Спорт».