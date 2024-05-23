Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22.05
Аталанта
Байер
Футбол. Зарубежный
24.05
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
24.05
Жирона
Гранада
Футбол. Первая лига
25.05
Енисей
Тюмень
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Все события
18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на скандальное интервью Понтуса Вернблума

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал скандальное интервью своего бывшего одноклубника Понтуса Вернблума, в котором шведский футболист извинился перед жителями своей страны за выступление в составе красно-синих.

ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на скандальное интервью Понтуса Вернблума | Источник: Чемпионат.com

«Это интервью я не читал, но могу сказать, что он не проявлял недовольства своим нахождением в Москве. Сколько я его знаю, он очень хороший футболист и парень. Мне кажется, в этой ситуации его слова не очень хорошо перевели. Пока он находился в команде, я ни в один из дней не замечал, что он недоволен. Я знаю только его хорошее мнение о российском футболе и о команде», — приводит слова Тошича «РИА Новости Спорт».

Напомним, Понтус Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.

Зоран Тошич играл в составе московского ЦСКА с 2010 по 2017 год.

Читайте также от «Чемпионат.com»
18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира
Дацик мог стать великим бойцом. Но оказался не в той компании
Бобровский включил режим зверя и тащит «Флориду» к Кубку Стэнли
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь