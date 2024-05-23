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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Навсегда в моём сердце». Мозес опубликовал прощальный пост в связи с уходом из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в своей социальной сети опубликовал сообщение, посвящённое его уходу из московского клуба по окончании нынешнего сезона.

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«Навсегда в моём сердце». Мозес опубликовал прощальный пост в связи с уходом из «Спартака» | Источник: Чемпионат.com

«После трёх прекрасных лет в этом великом клубе для меня настало время отправиться в новое приключение, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать огромное сердечное спасибо всем, кто связан с московским “Спартаком”, за вашу невероятную поддержку во время моего пребывания здесь.

Я наслаждался каждой минутой и ухожу с воспоминаниями, которыми буду дорожить вечно. Победа в Кубке России, наше совместное выступление в Лиге Европы, а также бесчисленные победы и успехи, которых мы добились как команда, навсегда останутся со мной.

Спасибо совету директоров, руководству, тренерам, моим товарищам по команде и, конечно, самое главное, нашим болельщикам за то, что они приняли меня в семью «Спартака».

Желаю удачи в будущем.

Вы всегда будете в моём сердце", — написал Мозес.

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе. 33-летний нигерийский футболист за это время сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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