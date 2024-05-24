Каррера считает, что чемпионом России станет «Зенит» или «Динамо»

За тур до завершения чемпионата три клуба претендуют на золото.

«Я думаю, что “Зенит” или “Динамо” станет чемпионом России в этом сезоне. “Краснодару” тяжело это сделать», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на два очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

В заключительном туре 25 мая «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» дома сыграет с «Ростовом».