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01:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каррера считает, что чемпионом России станет «Зенит» или «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

Зенит
Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

За тур до завершения чемпионата три клуба претендуют на золото.

«Я думаю, что “Зенит” или “Динамо” станет чемпионом России в этом сезоне. “Краснодару” тяжело это сделать», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на два очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

В заключительном туре 25 мая «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» дома сыграет с «Ростовом».

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