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24 мая, источник: Чемпионат.com

«Вы знаете его зарплату?» Талалаев ответил на вопрос о переходе Дзюбы в «Химки»

Главный тренер «Химок», которые вышли в РПЛ, Андрей Талалаев высказался о покупке нападающего для подмосковной команды.

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«Вы знаете его зарплату?» Талалаев ответил на вопрос о переходе Дзюбы в «Химки» | Источник: Чемпионат.com

— Есть кандидат номер один?

— Есть кандидаты, с которыми мы ведём переговоры. Просто не каждый игрок готов ехать в Россию, запросы не каждого футболиста мы можем удовлетворить.

— Вы говорили о легионерах. А российские форварды есть на карандаше?

— Конечно. А вы знаете многих российских нападающих?

— Одного можно назвать — это Дзюба.

— Вы знаете его зарплату? Думаете, мы можем скинуться все вместе и взять одного Дзюбу?, — приводит слова Талалаева «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, Артём Дзюба является нападающим московского «Локомотива».

В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. В общей сложности Дзюба провёл на поле 1627 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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