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02:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Последнее чемпионство «Динамо» было 48 лет назад. Но не все относятся к нему серьёзно

В 1976 году в СССР провели уникальный чемпионат — только из 15 туров.

Динамо
Динамо КПремьер-лига: таблица и календарь
Когда московское Динамо становилось чемпионом последний раз, как это было: чемпионат СССР —1976, весенний розыгрыш | Источник: Чемпионат.com

Последний раз «Динамо» становилось чемпионом в 1976 году, то есть 48 лет назад. Однако есть нюанс: тот розыгрыш состоял всего из одного круга. Даже на официальном сайте клуба указана пометка: «Чемпион СССР — 1976 (весна)».

В 1975-м футбольные власти решили перейти на систему «осень-весна». Предложение об этом опубликовали в газете

В конце июля 1975 года в «Советском спорте» с революционной для советского футбола идеей выступил заведующий лабораторией теории и практики научно-исследовательского института физической культуры Марк Годик. В своём материале под заголовком «Футбол: от проблемы к проблеме. Заглядывая в будущее» он размышлял о будущем календаре чемпионата СССР через призму матчей советских клубов в еврокубках и игр сборной. Всё это время сезон игрался по системе «весна-осень», хотя в большинстве европейских чемпионатов играли по другой — «осень-весна».

«Матчи с “Бурсаспором” киевляне без особого напряжения выиграли, сборная СССР убедительно обыграла 2 апреля сборную Турции. Но эти матчи не были по-настоящему красивыми, не было в них той лёгкости и изящности, с которыми те же футболисты играли несколько недель спустя. И это естественно, потому что подготовительный период по существу продолжался — отдыхать перед этими матчами, как это принято в соревновательном периоде, не приходилось. Тренеры сознательно шли на это, так как понимали: передышка в марте-апреле обернётся плохой формой в мае-июне.

Резервы для восстановления сил при существующей системе проведения соревнований в футболе следует искать в соревновательный период в самом календаре, в играх. Нельзя проводить на пределе все игры. Нужно перестроить календарь. Можно, например, в порядке обсуждения предложить такую формулу. Первый круг — осенний — август-ноябрь, второй круг — весенний — март-июнь".

Годик привёл два «достаточно серьёзных довода» за переход на новую систему. Первый — что европейские клубы, с которыми встречаются советские в еврокубках, имеют именно такой календарь. Из-за этой разницы встречи получаются как будто не на равных: одни отдохнули летом и вышли в еврокубки свежими, а другие отыграли целый сезон без отдыха. «К сожалению, в существующих условиях зачастую мы проиграем не потому, что соперник сильнее, а мы слабее, а потому что он сильнее на сегодняшний день», — утверждал Годик.

Второй довод — методический. Исследователь утверждал, что управлять состоянием спортсмена гораздо проще, если в календарном году у него два-три пика наивысшей активности.

В 1976-м у сборной СССР по плану был чемпионат Европы, а в еврокубки отобрались сразу пять советских команд. Поэтому Годик и предложил что-то срочно решить с календарём, чтобы советские футболисты смогли выступить во всех соревнованиях на высшем уровне. Вероятно, его статья была продиктована кем-то свыше, потому что уже через несколько дней после её публикации «в народ» идею всерьёз обсуждали на служебном совещании Управления футбола.

Спустя два месяца для общественности, которую подготовили к масштабной перестройке объяснениями Годика в «Советском спорте», Управление футбола заявило: «В связи с подготовкой сборной СССР в следующем сезоне к Олимпийским играм и чемпионату Европы, обсуждался проект структуры первенства СССР на 1976-й и последующие годы. Суть её, с учётом опыта, накопившегося в большинстве ведущих футбольных стран, перейти на розыгрыш чемпионата страны по принципу осень-весна».

План был таков: с апреля по июль 1976 года провести турнир в один круг, а с осени 1976-го окончательно перейти на новую систему. Через газету cоветским читателям продолжили разъяснять все преимущества перехода на единую с Европой систему, а потом и вовсе организовали целую дискуссию с привлечением тренеров, футболистов и болельщиков. Мнение со стороны футбольных людей было единым — давно пора.

Начальник Управления футбола СССР дал понять, что вопрос решён, однако нужно всё же дождаться официального решения. И вот в январе Спорткомитет СССР его озвучил — оно было немного не таким, как ожидалось. Поставив во главу угла интересы сборной, орган решил, что в сезоне-1976 пройдут два раздельных чемпионата — весенний и осенний. Каждый в один круг, но осенняя часть получилась значимее: там раздавали путёвки в еврокубки и совершался обмен между лигами.

Председатель Федерации футбола СССР Борис Федосов выступил после этого в «Известиях», дав понять, что и для них решение Спорткомитета СССР стало неожиданным: «Не в порядке оправдания должен сказать, что общественный, подчеркиваю — общественный орган — Федерация футбола СССР неоднократно возражала против нынешней ломки календаря, обособления сборной и её многомесячной подготовки за рубежом в отрыве от дома. Но решающее слово в этих вопросах было не за федерацией».

38-й розыгрыш чемпионата СССР негласно называли «товарищеским». Лидер советского футбола — киевское «Динамо» — стало тогда всего лишь восьмым

Киевское «Динамо» проводило тот весенний турнир дублирующим составом, поэтому у московского «Динамо», которое в 1975-м стало третьим, был минус главный конкурент.

Москвичи начали чемпионат бойко, завоевав девять очков в первых пяти турах (за победу давали два очка), обыграв киевлян и ЦСКА. Проиграло «Динамо» только в 6-м туре — оступилось в матче с «Крыльями Советов», — но после этого не проигрывало в пяти матчах подряд. Второе (и последнее) поражение состоялось в 13-м туре в матче с «Днепром». Судьба золота решалась в Ленинграде — «Динамо» играло перенесённый 10-й тур с «Зенитом». На 37-й минуте Олег Долматов забил единственный мяч, который и стал победным: москвичи стали чемпионами, оторвавшись от ереванского «Арарата» на три очка.

Конечно, тот уникальный чемпионат СССР был официальным, однако чемпион весенней части (играли-то всего 15 туров) не получал главного — путёвки в еврокубки. Киевское «Динамо» играло дублёрами, да и в целом из-за того, что никто не вылетал и не выходил в европейские соревнования, отношение к этому однокруговому турниру было неоднозначным. Если говорить о чемпионстве полноценном, то есть полученным за 30 туров, то последний раз «Динамо» брало золото лишь в 1963-м — 61 год назад.

С этой перспективы чемпионство нынешнее будет для команды и её болельщиков ещё значимее.

Полина Куимова

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