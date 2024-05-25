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02:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Црвена Звезда» борется за трансфер футболиста «Спартака» Бабича, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сербский футболист Срджан Бабич может покинуть московский «Спартак» после Евро-2024 и вернуться в белградскую «Црвену Звезду», сообщает sportal.rs.

Црвена Звезда
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, руководство «Црвены Звезды» считает Бабича приоритетным кандидатом на замену центральному защитнику Александру Драговичу, который ранее в пятницу объявил об уходе из клуба после завоевания золотого дубля в завершившемся сезоне.

«Црвена Звезда» вступила в переговоры со «Спартаком», но, как сообщает Meridian Sport, руководство московского клуба ответило на предложение отказом, заявив, что Бабич не продается.

Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» в августе 2023 года, сумма трансфера составила 5 миллионов евро. С тех пор защитник провел за «красно-белых» 24 матча, в которых забил три мяча. За «Црвену Звезду» Бабич выступал с 2017 по 2020 год.

Ранее Бабич вошел в расширенный состав сборной Сербии на Евро-2024 в Германии.

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