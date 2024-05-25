«Црвена Звезда» борется за трансфер футболиста «Спартака» Бабича, пишут СМИ

По информации источника, руководство «Црвены Звезды» считает Бабича приоритетным кандидатом на замену центральному защитнику Александру Драговичу, который ранее в пятницу объявил об уходе из клуба после завоевания золотого дубля в завершившемся сезоне.

«Црвена Звезда» вступила в переговоры со «Спартаком», но, как сообщает Meridian Sport, руководство московского клуба ответило на предложение отказом, заявив, что Бабич не продается.

Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» в августе 2023 года, сумма трансфера составила 5 миллионов евро. С тех пор защитник провел за «красно-белых» 24 матча, в которых забил три мяча. За «Црвену Звезду» Бабич выступал с 2017 по 2020 год.

Ранее Бабич вошел в расширенный состав сборной Сербии на Евро-2024 в Германии.