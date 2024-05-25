Промес оставил интригующий комментарий под постом фанатов «Спартака»
Квинси Промес написал только одно слово.
Квинси Промес написал только одно слово.
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес оставил интригующий комментарий под постом болельщиков красно-белых.
Публикацию, посвященную годовщине входа нидерландца в список лучших лучших бомбардиров в истории московского клуба в чемпионате России, Промес прокомментировал одним словом: «Скоро».
Футболиста освободили из-под стражи в Дубае 17 мая, где он находился с конца февраля текущего года. Легионер попал в аварию и скрылся с места ДТП, за что был задержан прямо в аэропорту. 1 мая дело закрыли, однако покидать ОАЭ Промесу запрещено. Он ожидает решения по делу об экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.
Ранее стала известна дата слушания по двум делам Промеса. Апелляционный суд Амстердама проведет досудебное заседание 20 сентября, в нем будут обсуждаться ход расследования дел и планы защиты Промеса.