Промес оставил интригующий комментарий под постом фанатов «Спартака»

Футболиста освободили из-под стражи в Дубае 17 мая, где он находился с конца февраля текущего года. Легионер попал в аварию и скрылся с места ДТП, за что был задержан прямо в аэропорту. 1 мая дело закрыли, однако покидать ОАЭ Промесу запрещено. Он ожидает решения по делу об экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.