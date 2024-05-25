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10:13 (мск), источник: Московский комсомолец

Промес оставил интригующий комментарий под постом фанатов «Спартака»

Квинси Промес написал только одно слово.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес оставил интригующий комментарий под постом болельщиков красно-белых.

Публикацию, посвященную годовщине входа нидерландца в список лучших лучших бомбардиров в истории московского клуба в чемпионате России, Промес прокомментировал одним словом: «Скоро».

Футболиста освободили из-под стражи в Дубае 17 мая, где он находился с конца февраля текущего года. Легионер попал в аварию и скрылся с места ДТП, за что был задержан прямо в аэропорту. 1 мая дело закрыли, однако покидать ОАЭ Промесу запрещено. Он ожидает решения по делу об экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

Ранее стала известна дата слушания по двум делам Промеса. Апелляционный суд Амстердама проведет досудебное заседание 20 сентября, в нем будут обсуждаться ход расследования дел и планы защиты Промеса.

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