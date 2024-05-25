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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«В ЦСКА меня убьют». А. Березуцкий сказал, в чем прав Вернблум в скандальном интервью

Бывший защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на скандальное интервью экс-полузащитника армейцев Понтуса Вернблума и сказал, в чём тот был прав.

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«В ЦСКА меня убьют». А. Березуцкий сказал, в чём прав Вернблум в скандальном интервью | Источник: Чемпионат.com

— Вернблум говорит, что ЦСКА тратится на дорогих легионеров, но при этом тренируется в Ватутинках на старой базе. Почему у нас так приоритеты расставлены?

— Я не понимаю, это прямо уникальная ситуация, и это очень странно. Я тоже до сих пор не могу этого понять. С этим из его колонки нельзя не согласиться. У ЦСКА вроде бы хороший бюджет. Не всегда всё было хорошо, но прошло 24 года. База, как говорил Вернблум, она такая же была и 20 лет назад. Я играл чуть-чуть подольше, чем Вернблум. То есть мы не пытаемся улучшить инфраструктуру, абсолютно. Да, она чуть-чуть улучшилась, там сборная Германии тренировалась, но она только поле использовала.

Мне, по-моему, Олег Яровинский рассказывал, что, когда кто-то приезжает, ему показывают, где будет жить, рестораны… И когда контракт подписали — только потом на базу везут. Чтобы не спугнуть.

Для иностранцев это странно. У них самым первым считается инфраструктура. Поверь мне, я был на многих тренировочных базах. К нам же приехал Хиддинк и сказал: «Я что-то не понял. А почему у сборной нет своей базы? Как это возможно?» Для всей Европы наличие базы — это само собой разумеющееся. И тут с Понтусом нельзя не согласиться.

Меня руководство ЦСКА убьёт за это. Это называется очень просто. Ты купил себе новый Mercedes S-класса и обслуживаешь его в гараже. В ЦСКА не было прямо слишком дорогих покупок, но сам факт: ты берёшь игрока за 7, 8, 12 миллионов, а потом начинаешь обслуживать этих футболистов в условиях, когда идеально развиваться не можешь.

И это мы говорим о команде, которая феерила в течение 15−16 лет. И в Европе неплохо играли, и в России как минимум на пять с минусом. Что говорить о некоторых других клубах? — сказал Алексей Березуцкий в интервью на YouTube-канале Михаила Моссаковского «Мосс».

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