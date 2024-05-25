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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Такие сценарии неподвластны даже фантасту». Последняя мощная заруба за золото РПЛ

10 лет назад на титул, как и сейчас, претендовали три клуба. В заключительном туре лидер чемпионата сыграл с третьей командой.

Зенит
ЦСКА
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

До конца сезона в РПЛ остался всего один тур, а на чемпионский титул претендуют сразу три команды. «Динамо» занимает первое место, «Зенит» — второе, «Краснодар» — третье. В заключительном туре лидер чемпионата сыграет с третьим клубом, а «Зенит» встретится с командой из середины таблицы. Сценарий во многом схож с тем, что было 10 лет назад. Тогда на титул претендовали ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив». Вспоминаем, каким был расклад перед заключительным туром.

ЦСКА, 61 очко

Армейцы по итогам первого круга находились лишь на четвёртой строчке в таблице РПЛ. Отставание от «Зенита» после 15 туров составило девять очков. О каком чемпионстве вообще могла быть речь? К тому же у ЦСКА были большие проблемы с атакой — всего лишь 19 забитых мячей за весь первый круг. К примеру, «Зенит» на том же отрезке отличался почти вдвое чаще (35 голов). ЦСКА завалил вторую половину первого круга и выдал серию из пяти матчей без побед (одна ничья, четыре поражения). В этих встречах команда Леонида Слуцкого не забила ни одного мяча.

Источник: РИА "Новости"

Результаты армейцев во втором круге — отдельная история. ЦСКА вернулся в топ-3 только после 23-го тура. Отставание от лидера турнира тогда составляло пять очков. Красно-синие были третьими вплоть до 29-го тура. А там всё сложилось для ЦСКА очень успешно. Команда Слуцкого победила «Томь» (2:0), а конкуренты синхронно проиграли. Таким образом, за тур до финиша ЦСКА поднялся на первое место. По итогам первого круга армейцы забили 19 мячей и набрали 27 очков, после 29-го тура — 48 мячей и 61 очко. Плюс московский клуб выдал впечатляющую серию из девяти побед.

«Зенит», 60 очков

Клуб из Санкт-Петербурга завершил первый круг на первом месте в таблице. 11 побед в 15 матчах, всего одно поражение, 35 забитых мячей, 12 пропущенных. «Локомотив» отставал на три очка, «Спартак» — на шесть, ЦСКА — на девять. Правда, старт второго круга сложился для «Зенита» не лучшим образом. Сначала команда влетела «Спартаку» (2:4), а потом — «Ростову» (0:2). В 21-м туре сине-бело-голубые уступили в Москве ЦСКА (0:1), после чего выдали серию из шести побед. Кстати, именно тогда в разгар сезона боссы петербургского клуба убрали Лучано Спаллетти и заменили его на Андре Виллаш-Боаша.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» упустил лидерство в чемпионате после 20-го тура, но вернул его себе после 25-го. 26 апреля сине-бело-голубые обыгрывают дома «Волгу» (2:0) и остаются на первой строчке. За три тура до финиша «Локомотив» отстаёт на одно очко, ЦСКА — на четыре. После этого «Зенит» делит очки с железнодорожниками (1:1), а затем проигрывает дома «Динамо». Кстати, тогда сине-бело-голубым присудили «технарь», поскольку их фанаты ломанулись на поле в концовке встречи, а один из них даже ударил по голове защитника «Динамо» Владимира Граната.

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив», 59 очков

Железнодорожники поднялись на вторую строчку в таблице по итогам 11-го тура. На тот момент они отставали от «Зенита» на три очка. Красно-зелёные покинули топ-2 только после 29-го тура, а весь март и вовсе провели на первой строчке. «Локомотив» бодро смотрелся в первом круге и забил 33 мяча. А вот на отрезке с 16-го по 29-й тур включительно московский клуб отличился всего 18 раз. В шести случаях команда Леонида Кучука покидала поле без голов (четыре нулевых ничьих, два поражения).

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» выдал серию из 12 матчей без поражений. В 28-м туре он ушёл от поражения в домашней игре с «Зенитом» (1:1), забив на 76-й минуте. Но как только железнодорожники прервали серию без поражений, так сразу упали на третью строчку в таблице. В 29-м туре поездка красно-зелёных в Ростов-на-Дону завершилась для них неудачно. Хозяева забили по мячу в каждом из таймов и обыграли соперника со счётом 2:0. «Локомотив» сохранил шансы на чемпионский титул, но они были самыми низкими из всей тройки претендентов.

ЦСКА удержался на первой строчке в таблице, а «Зенит» довольствовался вторым местом

В заключительном туре «Зенит» приехал в Краснодар, где его ждала встреча с «Кубанью» (восьмой командой чемпионата). А вот ЦСКА и «Локомотив» рубились друг с другом в Химках (там армейцы проводили домашние матчи). Столичные клубы завершили первый тайм без голов, в то время как «Зенит» дважды огорчил «Кубань». К перерыву «Зенит» поднялся на первое место в онлайн-таблице, а ЦСКА отставал от него всего лишь на одно очко. Шансы «Локомотива» на победу становились всё более призрачными, ведь ему нужно было обязательно побеждать в дерби и рассчитывать на то, что «Зенит» не выиграет на юге России.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА всё изменил на первой же минуте второго тайма — Зоран Тошич забил, как потом оказалось, «золотой» гол. «Зенит», в свою очередь, спокойно разгромил «Кубань» (4:1), но для чемпионства этого оказалось мало. В Химках всё мог изменить Даме Н’Дойе, однако его выстрел приняла на себя штанга. Армейцы завершили чемпионат серией из 10 побед.

«Футбол тем и прекрасен, что иногда он пишет такие сценарии, которые бы не написал ни один писатель, ни один драматург, — говорил после матча Леонид Слуцкий. — Такие сценарии неподвластны даже фантасту. Мы показали свой характер, боролись за титул до последнего тура и сумели опровергнуть всё, что говорили эксперты. Ну скажите, кто бы мог назвать нашу команду чемпионом ещё три тура назад? А мы взяли и выиграли, наплевав на все прогнозы!».

Источник: РИА "Новости"

«Мы выиграли сегодня матч, который считали для себя важным, — скажет после встречи в Краснодаре Виллаш-Боаш. — Но, к сожалению, чемпионство мы проиграли в предыдущей встрече с “Динамо” — там надо было побеждать. Конечно, место в Лиге чемпионов — это хорошо. Но болельщики хотели именно первого места, такая была задача».

Автор: Кирилл Закатченко

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