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11:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Балтика» выйдет на матч с «Локомотивом» в игровой форме в честь 300-летия Иммануила Канта

«Балтика» сыграет в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с московским «Локомотивом» в специальной форме, приуроченной к 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Балтика
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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«Погрузившись в удивительный мир философии, найдя вдохновение в кафедральном соборе, совместно с нашим титульным партнёром мы сформулировали свою высокую мысль — “Философию игры”. Эти идеи привели к созданию эксклюзивного комплекта игровой формы, приуроченной к юбилею Иммануила Канта», — говорится в сообщении на странице клуба во «ВКонтакте».

Отмечается, что в презентации формы приняли участие титулярные органисты кафедрального собора — Евгений Авраменко и Мансур Юсупов.

Напомним, сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Матч начнётся в 16:30 мск.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Балтика» имеет в своём активе 26 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. «Локомотив» после аналогичного количества игр заработал 50 очков и располагается на четвёртой строчке.

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