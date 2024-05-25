«Балтика» выйдет на матч с «Локомотивом» в игровой форме в честь 300-летия Иммануила Канта

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-26849788&hd=2&id=456243858&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Погрузившись в удивительный мир философии, найдя вдохновение в кафедральном соборе, совместно с нашим титульным партнёром мы сформулировали свою высокую мысль — “Философию игры”. Эти идеи привели к созданию эксклюзивного комплекта игровой формы, приуроченной к юбилею Иммануила Канта», — говорится в сообщении на странице клуба во «ВКонтакте».

Отмечается, что в презентации формы приняли участие титулярные органисты кафедрального собора — Евгений Авраменко и Мансур Юсупов.

Напомним, сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Матч начнётся в 16:30 мск.