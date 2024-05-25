РПЛ поздравила «Зенит» с 99‑летием
Российская премьер‑лига поздравила петербургский «Зенит» с 99‑летием со дня основания.
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Российская премьер‑лига поздравила петербургский «Зенит» с 99‑летием со дня основания.
«У девятикратного победителя РПЛ есть шанс сегодня сделать праздник для себя еще более приятным», — напомнила пресс-служба лиги.
В субботу, 25 мая, «Зенит» примет «Ростов» в 30-м туре РПЛ. В случае победы петербургской команды в этом матче и поражения «Динамо» в параллельной игре с «Краснодаром» футболисты «Зенита» станут чемпионом.
«Зенит» за свою историю девять раз выигрывал чемпионат России, однажды — чемпионат СССР.