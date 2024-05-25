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11:41 (мск), источник: Московский комсомолец

РПЛ поздравила «Зенит» с 99‑летием

Российская премьер‑лига поздравила петербургский «Зенит» с 99‑летием со дня основания.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 30, 25.05.2024, 16:30

Зенит-Ростов-

«У девятикратного победителя РПЛ есть шанс сегодня сделать праздник для себя еще более приятным», — напомнила пресс-служба лиги.

В субботу, 25 мая, «Зенит» примет «Ростов» в 30-м туре РПЛ. В случае победы петербургской команды в этом матче и поражения «Динамо» в параллельной игре с «Краснодаром» футболисты «Зенита» станут чемпионом.

«Зенит» за свою историю девять раз выигрывал чемпионат России, однажды — чемпионат СССР.

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