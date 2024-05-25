РПЛ поздравила «Зенит» с 99‑летием

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Зенит - Ростов -

«У девятикратного победителя РПЛ есть шанс сегодня сделать праздник для себя еще более приятным», — напомнила пресс-служба лиги.

В субботу, 25 мая, «Зенит» примет «Ростов» в 30-м туре РПЛ. В случае победы петербургской команды в этом матче и поражения «Динамо» в параллельной игре с «Краснодаром» футболисты «Зенита» станут чемпионом.