Кто вылетит из Премьер-лиги: все расклады перед последним туром
Пять претендентов.
Пять претендентов.
Заканчивается очередной сезон чемпионата России по футболу. Кажется, самый безумный сезон в истории. Осталось всего восемь матчей, а мы еще не знаем ни имени чемпиона, ни все команды, которые покинут Премьер-лигу.
Расклады на чемпионский титул мы уже обсудили. Самое время поговорить о тех, кто может завоевать путевку в первую лигу.
На прямой вылет прямо сейчас претендуют три команды — «Балтика», «Факел» и «Пари НН». Путевка всего одна, потому что вторую досрочно забронировал за собой «Сочи».
У «Балтики» шансы самые неприятные. Команда находится на предпоследнем месте в трех очках отставания от зоны стыков. У Калининграда 26 очков, у Воронежа и Нижнего — по 29.
Но есть для «Балтики» и хорошая новость: она превосходит по личным встречам и «Факел», и «Пари НН». Так что победа в последнем туре над «Локомотивом» и поражение либо «Факела» (дома от «Ахмата»), либо «Пари НН» (на выезде от «Крыльев») как минимум до окончания стыковых матчей оставит в Премьер-лиге Калининград.
Если же три команды наберут по 29 очков (победа Калининграда и поражения Воронежа и НиНо), то в первую лигу напрямую вылетает «Пари НН».
С прямым вылетом разобрались, переходим к стыковым матчам. Помимо указанной выше тройки в зоне стыков могут оказаться еще и «Урал» с «Оренбургом». Для этого каждой из команд достаточно потерять очки при условии, что «Факел» и «Пари НН» выиграют.
Также может возникнуть ситуация, при которой сразу у четырех команд с 11 по 14 места будет по 30 очков. То есть «Урал» и «Оренбург» проиграют, а Воронеж и Нижний сыграют вничью. В этом случае в стыки отправятся «Урал» и «Оренбург».
Если же рассматривать каждого из соперников по отдельности, то соотношение личных встреч при равенстве очков следующее:
Теперь остается выйти на поле и сыграть.