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11:34 (мск), источник: Sport24

Кто вылетит из Премьер-лиги: все расклады перед последним туром

Пять претендентов.

Балтика
Пари Нижний Новгород
Оренбург
Факел
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Заканчивается очередной сезон чемпионата России по футболу. Кажется, самый безумный сезон в истории. Осталось всего восемь матчей, а мы еще не знаем ни имени чемпиона, ни все команды, которые покинут Премьер-лигу.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 30, 25.05.2024, 16:30

Балтика-Локомотив-

Расклады на чемпионский титул мы уже обсудили. Самое время поговорить о тех, кто может завоевать путевку в первую лигу.

На прямой вылет прямо сейчас претендуют три команды — «Балтика», «Факел» и «Пари НН». Путевка всего одна, потому что вторую досрочно забронировал за собой «Сочи».

У «Балтики» шансы самые неприятные. Команда находится на предпоследнем месте в трех очках отставания от зоны стыков. У Калининграда 26 очков, у Воронежа и Нижнего — по 29.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 30, 25.05.2024, 16:30

Крылья Советов-Пари Нижний Новгород-

Но есть для «Балтики» и хорошая новость: она превосходит по личным встречам и «Факел», и «Пари НН». Так что победа в последнем туре над «Локомотивом» и поражение либо «Факела» (дома от «Ахмата»), либо «Пари НН» (на выезде от «Крыльев») как минимум до окончания стыковых матчей оставит в Премьер-лиге Калининград.

Если же три команды наберут по 29 очков (победа Калининграда и поражения Воронежа и НиНо), то в первую лигу напрямую вылетает «Пари НН».

Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 30, 25.05.2024, 16:30

Факел-Ахмат-

С прямым вылетом разобрались, переходим к стыковым матчам. Помимо указанной выше тройки в зоне стыков могут оказаться еще и «Урал» с «Оренбургом». Для этого каждой из команд достаточно потерять очки при условии, что «Факел» и «Пари НН» выиграют.

Также может возникнуть ситуация, при которой сразу у четырех команд с 11 по 14 места будет по 30 очков. То есть «Урал» и «Оренбург» проиграют, а Воронеж и Нижний сыграют вничью. В этом случае в стыки отправятся «Урал» и «Оренбург».

Если же рассматривать каждого из соперников по отдельности, то соотношение личных встреч при равенстве очков следующее:

  • У «Урала» преимущество над «Оренбургом»;
  • У «Оренбурга» преимущество над «Факелом» (если «Факел» не выиграет у «Ахмата» с разницей в 5 и более голов);
  • У «Факела» преимущество над «Уралом» и «Пари НН»;
  • У «Пари НН» преимущество над «Уралом» и «Оренбургом».

Теперь остается выйти на поле и сыграть.

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