В Краснодаре в день матча «Краснодар» — «Динамо» действует штормовое предупреждение. РПЛ следит за ситуацией

Сегодня в городе должен состояться матч последнего 30-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо», в котором решится судьба золотых медалей.

В РПЛ следят за ситуацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турнира.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на 2 очка, а «Краснодар» — на 3. Для завоевания чемпионства бело-голубым хватит ничьей. Краснодарский клуб выиграет титул, если победит москвичей, а «Зенит» не обыграет «Ростов». В случае победы «быков» и петербуржцев чемпионом станет команда Сергея Семака.