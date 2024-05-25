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12:00 (мск), источник: Sport24

В Краснодаре в день матча «Краснодар» — «Динамо» действует штормовое предупреждение. РПЛ следит за ситуацией

В Краснодаре в субботу, 25 мая, объявлено штормовое предупреждение.

Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в городе должен состояться матч последнего 30-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо», в котором решится судьба золотых медалей.

В РПЛ следят за ситуацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турнира.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на 2 очка, а «Краснодар» — на 3. Для завоевания чемпионства бело-голубым хватит ничьей. Краснодарский клуб выиграет титул, если победит москвичей, а «Зенит» не обыграет «Ростов». В случае победы «быков» и петербуржцев чемпионом станет команда Сергея Семака.

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