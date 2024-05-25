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12:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В РПЛ заявили, что штормовое предупреждение не угрожает проведению матча «Краснодар» — «Динамо»

Пресс-служба РПЛ ответила на вопрос «СЭ» о том, существует ли угроза проведению матча 30-го тура между «Краснодаром» и «Динамо».

Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре, где должна пройти игра, объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого достигают 35 метров в секунду.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 30, 25.05.2024, 16:30

Краснодар-Динамо-

«В настоящий момент проведению матча ничего не угрожает. Сотрудники лиги на месте ежеминутно следят за развитием ситуации», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Все восемь матчей заключительного тура РПЛ должны пройти в субботу, 25 мая. Начало всех игр запланировано на 16.30 (мск).

Перед 30-м туром чемпионата России-2023/24 «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице с 56 очками, «Зенит» идет вторым с 54 очками, «Краснодар» — на третьей строчке с 53 очками.

Для победы в РПЛ «Динамо» нужно не проиграть «Краснодару». «Быкам» для чемпионства надо обыгрывать бело-голубых и надеяться, что «Зенит» не победит «Ростов» в параллельном матче.

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