В РПЛ заявили, что штормовое предупреждение не угрожает проведению матча «Краснодар» — «Динамо»

В Краснодаре, где должна пройти игра, объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого достигают 35 метров в секунду.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Краснодар - Динамо -

«В настоящий момент проведению матча ничего не угрожает. Сотрудники лиги на месте ежеминутно следят за развитием ситуации», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Все восемь матчей заключительного тура РПЛ должны пройти в субботу, 25 мая. Начало всех игр запланировано на 16.30 (мск).

Перед 30-м туром чемпионата России-2023/24 «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице с 56 очками, «Зенит» идет вторым с 54 очками, «Краснодар» — на третьей строчке с 53 очками.