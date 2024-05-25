Тюкавин вошел в стартовый состав «Динамо» на матч с «Краснодаром», Бителло — в запасе

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Нападающий Константин Тюкавин вошел в стартовый состав московского футбольного клуба «Динамо» на гостевой матч заключительного, 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Все встречи 30-го тура начнутся в 16:30 мск. Тюкавин, который забил 15 мячей и является лучшим бомбардиром «Динамо» в чемпионате, после матча прошлого тура с самарскими «Крыльями Советов» (4:1) покинул стадион в специальном ортезе.

В стартовый состав гостей, помимо Тюкавина, вошли вратарь Игорь Лещук, полевые игроки Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Муми Нгамалё, Хорхе Карраскаль. Второй бомбардир «Динамо» в чемпионате бразилец Бителло (7 голов) остался в запасе.

У «Краснодара» с первых минут встречу начнут вратарь Матвей Сафонов, полевые игроки Лукас Оласа, Хуниор Алонсо, Витор Тормена, Олакунле Олусегун, Александр Черников, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Виктор Са, Жоау Батчи и Джон Кордоба.