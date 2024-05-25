«Зенит» в 99-й день рождения выиграл шестой подряд чемпионат России | Источник: РБК

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Ростов» со счетом 2:1 в домашнем матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У гостей отличился Роналдо (54-я минута), у хозяев — Густаво Мантуан (65, с пенальти) и Артур (85).

Благодаря поражения лидирующего перед последним туром «Динамо» от «Краснодара» (0:1) «Зенит» одержал победу в чемпионате России. На счету петербуржцев 57 очков, «Краснодар» и «Динамо» набрали по 56 очков, краснодарцы впереди по личным встречам.

«Зениту» 25 мая исполнилось 99 лет.

«Зенит» стал чемпионом РПЛ шестой раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга десять побед в чемпионате России и одна в чемпионате СССР. При этом петербургская команда повторила рекорд «Спартака», московский клуб тоже выигрывал чемпионат России шесть раз подряд.