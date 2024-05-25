«Урал» уступил ЦСКА и отправится в стыковые матчи

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Виктор Давила (40-я минута) и Тамерлан Мусаев (40). На 67-й минуте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти в исполнении Гильеерме Шеттине.

«Урал» с 30 очками завершил турнир на 14-м месте и сыграет в стыковых матчах за место в РПЛ с тольяттинским «Акроном». ЦСКА, набрав 48 очков, финишировал шестым.