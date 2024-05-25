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20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» уступил ЦСКА и отправится в стыковые матчи

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл ЦСКА в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Виктор Давила (40-я минута) и Тамерлан Мусаев (40). На 67-й минуте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти в исполнении Гильеерме Шеттине.

«Урал» с 30 очками завершил турнир на 14-м месте и сыграет в стыковых матчах за место в РПЛ с тольяттинским «Акроном». ЦСКА, набрав 48 очков, финишировал шестым.

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 2:0
Урал
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