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18:45 (мск), источник: Газета.Ру

«Краснодар» обыграл «Динамо» и остался без победы в РПЛ

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), однако не смог завоевать первое в своей истории чемпионство.

Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
«Краснодар» обыграл «Динамо» и остался без победы в РПЛ | Источник: Газета.Ру

Встреча состоялась на стадионе в Краснодаре и завершилась победой хозяйской команды с минимальным счетом — 1:0.

На 32-й минуте поединка Джон Кордоба с передачи Виктора Са поразил ворота соперников. Однако гол был отменен из-за того, что Кордоба оказался в положении «вне игры». На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На 52-й минуте матча Кордоба вновь поразил ворота соперников и вывел «быков» вперед.

Команды набрали равное количество очков за 30 туров — 56. При равенстве баллов должны были учитываться личные встречи — в первом туре чемпионата «быки» переиграли соперников со счетом 3:1.

В параллельном матче «Зенит» одержал победу над «Ростовом» и обошел по очкам «Динамо» и «Краснодар», завоевав чемпионство в шестой раз подряд. Таким образом, итоговое положение в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24 таково: «Зенит» (57), «Краснодар» (56), «Динамо» (56).

Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
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