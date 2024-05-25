«Краснодар» обыграл «Динамо» и остался без победы в РПЛ | Источник: Газета.Ру

Встреча состоялась на стадионе в Краснодаре и завершилась победой хозяйской команды с минимальным счетом — 1:0.

На 32-й минуте поединка Джон Кордоба с передачи Виктора Са поразил ворота соперников. Однако гол был отменен из-за того, что Кордоба оказался в положении «вне игры». На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На 52-й минуте матча Кордоба вновь поразил ворота соперников и вывел «быков» вперед.

Команды набрали равное количество очков за 30 туров — 56. При равенстве баллов должны были учитываться личные встречи — в первом туре чемпионата «быки» переиграли соперников со счетом 3:1.