Футболист «Зенита» Кассьерра стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 21 голом

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата стал бразилец Малком из «Зенита», забивший 23 мяча. Больше всех голов за один чемпионат в российской истории забил выступавший за ЦСКА ивуарийский форвард Сейду Думбия. В сезоне-2011/12 он отличился 28 раз. Тот чемпионат был переходным и команды провели 44 тура.