Футболист «Зенита» Кассьерра стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 21 голом
Второе место поделили нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба с 15 голами.
Второе место поделили нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба с 15 голами.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Колумбийский нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу сезона-2023/24 года. В 28 матчах форвард забил 21 гол.
Второе место поделили нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба с 15 голами.
В прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата стал бразилец Малком из «Зенита», забивший 23 мяча. Больше всех голов за один чемпионат в российской истории забил выступавший за ЦСКА ивуарийский форвард Сейду Думбия. В сезоне-2011/12 он отличился 28 раз. Тот чемпионат был переходным и команды провели 44 тура.
В формате чемпионата России из 30 туров рекордсменом по количеству голов за чемпионат является Олег Веретенников. В 1995 году он забил 25 мячей за волгоградский «Ротор».