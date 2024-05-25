Быстров: «Динамо» в матче за чемпионство обосралось по полной"

«Развязка чемпионата закономерна. Если “Динамо” не может победить в решающем матче, то ему суждено еще сто лет быть без титула. Все великолепно, можно поздравить “Краснодар”, он обыграл пленное “Динамо”, которое в матче за чемпионство обосралось по полной. Но и ошибка Песьякова… я не знаю, что это такое, он лишил “Краснодар” чемпионства и помог “Зениту”», — сказал Быстров «СЭ».