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19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Быстров: «Динамо» в матче за чемпионство обосралось по полной"

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» завершение чемпионата России.

Зенит
Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Быстров: «Динамо» в матче за чемпионство обосралось по полной" | Источник: Спорт-Экспресс

В матчах заключительного, 30-го тура РПЛ-2023/24 «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1), а «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1).

«Зенит» завершил чемпионат на первом месте благодаря тому, что «Динамо» потерпело поражение в своей игре. Бело-голубые стали третьими, «Краснодар» — серебряный призер.

«Развязка чемпионата закономерна. Если “Динамо” не может победить в решающем матче, то ему суждено еще сто лет быть без титула. Все великолепно, можно поздравить “Краснодар”, он обыграл пленное “Динамо”, которое в матче за чемпионство обосралось по полной. Но и ошибка Песьякова… я не знаю, что это такое, он лишил “Краснодар” чемпионства и помог “Зениту”», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Динамо» не может выиграть золото с 1976 года.

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