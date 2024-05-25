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19:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слишкович так и не проиграл в чемпионате. «Оренбург» остается в РПЛ

«Оренбург» и «Спартак» сыграли вничью в последнем туре.

Оренбург
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Слишкович так и не проиграл в чемпионате. «Оренбург» остается в РПЛ | Источник: Спорт-Экспресс

Второй год подряд «Спартак» вмешался в борьбу за выживание в последнем туре. В том смысле, что играл с командой, которая могла вылететь. Год назад красно-белые проиграли в Самаре, и «Крылья» остались в РПЛ, теперь — выезд в Оренбург, где не хотели падать в стыки.

А еще это был последний матч Слишковича в качестве главного тренера. Но никакого трогательного прощания ситуация не требовала: босниец войдет в штаб Станковича и продолжит работу в клубе. На заключительный матч Слишкович вышел с четверкой защитников, для него это необычное решение. И вряд ли это связано с экстренной заменой: Хлусевич почувствовал дискомфорт на предматчевой разминке, и его в старте заменил Зиньковский.

В начале матча было видно, что «Оренбургу» нужнее. Хозяева были инициативнее в атаке, много били по воротам. «Спартак» выглядел типично для себя образца этой весны: главной звездой снова был Максименко, тащивший удар за ударом. Главный момент первого тайма — выход Воробьева один на один. Если выражаться медиафутбольным языком, это был чистый «буллиталити». И победителем вышел спартаковский кипер: Максименко бросился руками в ноги форварда и выбил мяч.

Второй тайм получился малосмотрибельным. Какие-то отдельные футбольные вспышки, в остальном — борьба, повреждения и паузы. «Оренбург», исходя из результатов конкурентов, все устраивало. «Спартак» в принципе все устраивало.

Определенная интрига была в выходе на замену Угальде — сможет ли он хотя бы в последнем туре забить первый мяч в РПЛ? Не смог. А любители молодежного спартаковского футбола получили подарок в виде дебюта центрального защитника Бозова. 19-летний воспитанник академии регулярно играет за «Спартак-2», причем с капитанской повязкой.

Единственный эпизод этого матча, который разойдется по соцсетям, был нефутбольным. Перес ногой влетел в лицо Максименко, и спартаковский вратарь не сдержался и кулаком врезал сопернику куда-то в область паха. После видеопросмотра вратарю было выписано предупреждение. А вообще Максименко стал лучшим игроком этого матча. Как и лучшим игроком «Спартака» во всем этом сезоне.

0:0 — пожалуй, единственный возможный исход этой встречи. Результат абсолютно приемлемый для «Оренбурга» — команда остается в РПЛ. Для «Спартака» Слишковича это очередные 0:0, и вряд ли хоть у одного тренера в истории красно-белых был такой процент нулевых ничьих. Кстати, «Спартак» при боснийце так ни разу и не проиграл. Но одно поражение все же случилось — в Кубке от «Балтики», которое стоило места в суперфинале. На пресс-конференции после матча предыдущего тура Слишкович сожалел, что не удалось пройти «Балтику»; то поражение во многом обесценило его работу. Нет сомнений, он согласился бы проиграть пару-тройку матчей в РПЛ, но при этом выиграть в Калининграде.

Период Слишковича завершен. В «Спартаке» наступает время Станковича.

Оренбург
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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