«Мы отдали всё». Мусаев — о победе над «Динамо»

Игра состоялась в субботу, 25 мая, и завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарской команды.

«Много эмоций. Мы рады победе. Была фантастическая атмосфера. Город жил этим матчем, все только об этом говорили. Могли побороться за чемпионство, был хороший шанс. Но не получилось. Второе место — лучший результат. Мы отдали всё», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.