Семак подписал с «Зенитом» новый контракт прямо на поле «Газпром Арены»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Как анонсировалось ранее, соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона-2029/30.

Контракт с Семаком подписали прямо на «Газпром Арене» сразу после чемпионского матча против «Ростова» (2:1), который принес «Зениту» 11 титул подряд.



Отмечается, что вместе с главным тренером контракты продлены с представителями тренерского штаба основного состава.