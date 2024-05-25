ФК «Ростов» проиграл «Зениту» на выездном матче
Команда «Ростов» потерпела поражение «Зениту», матч завершился со счетом 2:1.
Команда «Ростов» потерпела поражение «Зениту», матч завершился со счетом 2:1.
Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Зениту» в выездном матче. Об этом сообщили на официальной странице команды. Матч проходил 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
В первом тайме обе команды держали оборону. Ростовчане так и не смогли поразить ворота соперника, поэтому первая часть игры завершилась ничьей. Во втором тайме счет открыл футболист «Ростова» Роналду. Однако противник смог быстро реабилитироваться — Густаво Мантуан сравнял счет. Спустя несколько минут игры в ворота ростовчан забили еще один гол. Игра завершилась со счетом 2:1.
«Бело-синие» стали чемпионами РПЛ, победив донскую команду в заключительном туре.