ФК «Ростов» проиграл «Зениту» на выездном матче

Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Зениту» в выездном матче. Об этом сообщили на официальной странице команды. Матч проходил 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В первом тайме обе команды держали оборону. Ростовчане так и не смогли поразить ворота соперника, поэтому первая часть игры завершилась ничьей. Во втором тайме счет открыл футболист «Ростова» Роналду. Однако противник смог быстро реабилитироваться — Густаво Мантуан сравнял счет. Спустя несколько минут игры в ворота ростовчан забили еще один гол. Игра завершилась со счетом 2:1.