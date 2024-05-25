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19:50 (мск), источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» проиграл «Зениту» на выездном матче

Команда «Ростов» потерпела поражение «Зениту», матч завершился со счетом 2:1.

ФК «Ростов» проиграл «Зениту» на выездном матче | Источник: ФК "Ростов"

Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Зениту» в выездном матче. Об этом сообщили на официальной странице команды. Матч проходил 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В первом тайме обе команды держали оборону. Ростовчане так и не смогли поразить ворота соперника, поэтому первая часть игры завершилась ничьей. Во втором тайме счет открыл футболист «Ростова» Роналду. Однако противник смог быстро реабилитироваться — Густаво Мантуан сравнял счет. Спустя несколько минут игры в ворота ростовчан забили еще один гол. Игра завершилась со счетом 2:1.

«Бело-синие» стали чемпионами РПЛ, победив донскую команду в заключительном туре.

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