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20:03 (мск), источник: Газета.Ру

«ПСЖ» достиг договоренности с «Краснодаром» по трансферу Сафонова

Сделка между российским «Краснодаром» и французским «ПСЖ» по переходу голкипера Матвея Сафонова практически завершена, стороны уладили все вопросы и достигли договоренности.

ПСЖ
Краснодар
«ПСЖ» достиг договоренности с «Краснодаром» по трансферу Сафонова | Источник: Газета.Ру

Сделка между российским «Краснодаром» и французским «ПСЖ» по переходу голкипера Матвея Сафонова практически завершена, стороны уладили все вопросы и достигли договоренности. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

Сообщается, что на сборы Сафонов уже отправится с «ПСЖ».

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».

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