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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак прокомментировал шестое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы в матче 30-го тура с «Ростовом» (2:1) подвёл итоги сезона для своей команды.

Зенит
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Сергей Семак прокомментировал шестое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«На протяжении всего сезона мы были лучшими, но не всегда нам хватало удачи для того, чтобы это превосходство реализовать. Все ребята большие молодцы.

Чем сложнее сезон, тем ценнее победа. Все наши соперники заслужили борьбу, которую мы видели на протяжении всего чемпионата до самых последних минут», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

По итогам завершившегося сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Краснодар» занял второе место, на третьей строчке расположилось московское «Динамо».

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Зенит
2:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
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