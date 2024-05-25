Сергей Семак прокомментировал шестое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ

«На протяжении всего сезона мы были лучшими, но не всегда нам хватало удачи для того, чтобы это превосходство реализовать. Все ребята большие молодцы.



Чем сложнее сезон, тем ценнее победа. Все наши соперники заслужили борьбу, которую мы видели на протяжении всего чемпионата до самых последних минут», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.