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20:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов: «Динамо» не справилось с давлением и важностью матча с «Краснодаром»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о поражении бело-голубых в матче с «Краснодаром» (0:1) в последнем туре Российской Премьер-Лиги.

Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Смолов: «Динамо» не справилось с давлением и важностью матча с «Краснодаром» | Источник: Чемпионат.com

«У нас не было установки играть на ничью. Марцел на установке сказал, что мы будем играть только на победу. Надо отдать должное “Краснодару”, что они вышли и за последние семь матчей были самыми мотивированными. Было видно, что они настроены победить, а мы, к сожалению, как будто не справились с давлением и важностью этого матча. С нами сыграло злую шутку то, что мы могли сыграть вничью и добиться нужного результата», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
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