Смолов: «Динамо» не справилось с давлением и важностью матча с «Краснодаром»

«У нас не было установки играть на ничью. Марцел на установке сказал, что мы будем играть только на победу. Надо отдать должное “Краснодару”, что они вышли и за последние семь матчей были самыми мотивированными. Было видно, что они настроены победить, а мы, к сожалению, как будто не справились с давлением и важностью этого матча. С нами сыграло злую шутку то, что мы могли сыграть вничью и добиться нужного результата», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.